Drake Maye El mariscal de campo sufrió la lesión durante el partido internacional disputado en Múnich, Alemania, ante los Detroit Lions. Foto: EFE (RONALD WITTEK/EFE)

Luego de salir lesionado de su partido más reciente ante los Detroit Lions, en Alemania, los New England Patriots dieron a conocer la situación física de su quarterback, Drake Maye. Los vigentes campeones de la Conferencia Americana confirmaron que su mariscal de campo no requerirá de una cirugía, sin embargo, es posible que se pierda el resto de la campaña regular.

¿Qué lesión tiene Drake Maye y cuánto tiempo estará fuera?

En su reporte de este viernes 20 de noviembre, el equipo informó que su líder ofensivo sufrió una fractura del peroné de la pierna derecha, luego de una acción sufrida durante el partido de la semana 10 ante los Detroit Lions, encuentro que no pudo terminar.

Patriots QB Drake Maye fractured right fibula, out indefinitely. (via @AdamSchefter) https://t.co/4fX0II5hCL — NFL (@NFL) November 20, 2026

En el informe médico se destaca que el jugador no sufrió daños adicionales en los ligamentos ni en la tibia, por lo que no requerirá de una cirugía. Sin embargo, el equipo también señaló que el número 10 estará fuera por tiempo indefinido, por lo que lo más probable es que no vuelva a jugar durante esta temporada, aunque todo dependerá de la evolución de la lesión así como de lo lejos que pueda llegar el equipo en caso de regresar a la postemporada.

Ahora, se espera que Tommy DeVito, quarterback de cuarto año y reclutado originalmente por los New York Giants en 2023 sea quien tome la riendas del equipo como el nuevo titular, mientras que el novato de séptima ronda, Behren Morton tomaría el puesto de suplente durante los días de juego.

¿Peligran los Playoffs para los New England Patriots?

La lesión de su quarterback de tercer año y con quien disputaron el Super Bowl en febrero de este 2026 llega en un momento crucial de la temporada. Con el equipo llevando marca de 5-5 y los Bills (8-1) liderando la división este de la Conferencia Americana, todo parece indicar que el equipo tendrá que buscar su lugar a través de los comodines, mismos que en este momento son ocupados por los Denver Broncos (7-2), Pittsburgh Steeleres (6-3) y Cleveland Browns (6-3).

En el calendario de los Pats quedan todavía enfrentamientos cruciales ante Bills, Vikigns, Chiefs y Broncos, así como duelos divisionales ante Jets y Dolphins, por lo que el equipo tiene poco margen de error de cara a una posibla clasificación a la postemporada.