La polémica de Nick Bosa El ala defensiva de San Francisco 49ers realizó un señalamiento a la afición mexicana que causó controversia en redes sociales.

A tan sólo días del ansiado encuentro de San Francisco 40ers vs Minnesota Vikings en la Ciudad de México, la afición mexicana de la NFL ha estallado en redes sociales contra los señalamientos que el jugador profesional de futbol americano Nick Bosa realizó sobre su visita al país.

De acuerdo con el ala defensiva de los 49ers, los aficionados y aficionadas en México “gritan todo el tiempo”, lo que complica la comunicación del equipo durante la ofensiva. A pesar de que un sector fanático acordó con el señalamiento del atleta, varios internautas se posicionaron en contra de Bosa e incluso expusieron el apoyo del jugador al presidente Donald Trump, así como presunta conducta MAGA en partidos previos de la NFL.

Nick Bosa causa polémica al sugerir “educar” a la afición mexicana que asistará al 49ers vs Vikings en CDMX

Este domingo 22 de noviembre de 2026 se vivirá en la capital uno de los eventos deportivos más ansiados del años desde su anuncio: el partido de la NFL San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings, que tomará lugar en el terreno del Estadio Banorte.

No obstante, el entusiasmo de miles de aficionadas y aficionados en México se ha visto momentáneamente eclipsado por una polémica en redes sociales que tiene al ala defensiva de los 49ers Nick Bosa en el centro de la crítica mexicana, ya que el atleta señaló que el ruido de la afición nacional podría representar un obstáculo para el equipo durante el duelo.

¡Nick Bosa no está muy contento con la forma de animar de los mexicanos! Y el defensivo de los 49ers mandó una recomendación 😮🏈 https://t.co/WLxsXa3Qd9 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 20, 2026

“Creo que necesitamos darle algo de información a los fans, para que sepan cuando gritar, porque gritan todo el tiempo”, expresó el jugador profesional de futbol americano, tomando de referencia el partido que San Francisco 49ers jugó en territorio mexicano en 2022.

De acuerdo con Bosa, las “técnicas de soccer” que implementa la afición mexicana en los encuentro que la NFL ha tenido en México no son las adecuadas para el futbol americano, por lo que sugiere “enseñarles cuándo gritar” con el propósito de mantener la comunicación de la ofensiva libre de ruido intenso.

“Que griten cuando estemos a la defensiva, sería grandioso”, detalló Bosa.

¿Por qué acusan a Nick Bosa de ser MAGA? La polémica del jugador de los 49ers en México escala

A pesar de que aficionados y aficionadas en México acordaron con su posición, otro sector despotricó en redes sociales contra los señalamientos de Bosa. La controversia sobre el ruido de la afición mexicana escaló al punto en el que internautas expusieron la posición política del jugador, que favorece a Donald Trump, y los episodios de su carrera en que ha mostrado favorecer el movimiento Make American Great Again (MAGA).

Según señalaron usuarios y usuarias en redes sociales, la opinión de Nick Bosa sobre los gritos de la afición mexicana no debería ser tomada con seriedad o sorpresa alguna debido a que el atleta presuntamente “es racista”, vinculando esta acusación a momentos en los que el ala defensiva de los 49ers mostró apoyo al presidente Trump.

En octubre de 2024, Bosa fue multado con 11.255 dólares por la NFL por usar una gorra con el lema “Make America Great Again” en letras amarillas. Al ser preguntado en repetidas ocasiones sobre su decisión de llevar la gorra, el atleta decidió no hablar del tema.

No obstante, tras los resultados de las elecciones, Nick Bosa declaró: “Claramente, la nación se pronunció. Y obtuvimos lo que obtuvimos”.