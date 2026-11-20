El final de la fase regular nos promete un final de fotografía en la cima de la tabla general de este Apertura 2026. Cruz Azul, América y Chivas definirán a quien entrará a la liguilla en el primer puesto, lo que le garantizará cerrar todas sus eliminatorias como visitante y tendrá el criterio de desempate a su favor hasta las semifinales. Tres de los ‘Cuatro Grandes’ serán los protagonistas de la jornada final del torneo, mientras otros equipos luchan por asegurar su lugar dentro de los ocho mejores.

Tabla general de la Liga MX al momento | Jornada 17, Apertura 2026

Tabla general de Liga MX Cruz Azul llega en el primer lugar de la clasificación general con Chivas y América acechando en busca de la cima rumbo a la liguilla de este Apertura 2026.

Los actuales campeones del futbol mexicano, Cruz Azul, aparecen en la cima de la tabla general con 32 puntos. Los cementeros dependen de sí mismos para asegurarse el primer puesto, mismo que podrían quedarse incluso con un empate. Sin embargo, América y Chivas los siguen de cerca con 30 unidades. Guadalajara se enfrentará al equipo de Joel Huiqui en busca de quitarles el primer puesto, pero los azulcremas podrían tener ventaja sobre los rojiblancos debido a la diferencia de goles.

Posteriormente, tenemos a Toluca y Atlas empatados con 27 unidades. Aunque ambos ya tienen asegurado su boleto a la liguilla, se encuentran en una situación donde una derrota podría hacerlos bajar lugares y comprometer su paso por los partidos eliminatorios. No obstante, los tres puntos podrían llevarlos incluso al segundo puesto, dependiendo de los resultados de los tres mejores de la clasificación.

Luego, Santos Laguna (25), Monterrey (24) y León (23) completan la zona de liguilla. Sin embargo, estos tres equipos todavía no pueden cantar victoria, pues la posibilidad matemática de quedar eliminados todavía está latente si los resultados son adversos este fin de semana, por lo que no pueden permitirse un tropiezo.

Debajo, sólo tres equipos más se mantienen con las posibilidades de colarse de último minuto. Pachuca y Tijuana llegan igualados con 22 puntos, sólo uno de distancia de ‘La Fiera’, que ocupa la octava posición. También, Pumas mantiene su ‘vela encendida’ con 21 puntos. Aunque necesita múltiples resultados, empezando por un triunfo en la jornada 17, Universidad Nacional llegará a su partido del sábado por la noche sabiendo si todavía tiene vida este semestre.

Finalmente, tenemos al pelotón de equipos eliminados desde el puesto 12 al 18. Querétaro, Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez aparecen ya sin posibilidades matemáticas de estar entre los ocho mejores.