Este fin de semana termina la fase regular del torneo en la Liga MX y lo hace con un duelo directo por el liderato general de la clasificación. Chivas y Cruz Azul se medirán por la cima de la tabla en lo que claramente será el enfrentamiento estelar de esta decimoséptima fecha de cara a la liguilla del futbol mexicano. También, Pumas y Monterrey tendrán un duelo con implicaciones para llegar a la ‘Fiesta Grande’, donde ambos necesitan la victoria para mantener sus aspiraciones.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 17

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 17 Así se jugará la última jornada de la fase regular del torneo antes de definir los equipos que disputarán los cuartos de final del certamen.

Puebla vs Atlético de San Luis | viernes 20 de noviembre (19:00 horas)

El viernes futbolero abre con un duelo de eliminados. Ambas escuadras llegan ya sin posibilidades de liguilla. Sin embargo, el estadio Cuauhtémoc suele ser lugar de grandes momentos en estos días, por lo que ya sin la presión de obtener los tres puntos, podría darse un juego abierto y entretenido antes de las vacaciones.

FC Juárez vs Atlas | viernes 20 de noviembre (21:00 horas)

‘Bravos’ tiene la oportunidad de no terminar último lugar de a tabla general, pero necesita ganar su último partido en casa si no quiere verse relegado en el fondo. Por su parte, los rojinegros ya aseguraron su lugar en la liguilla, pero una victoria los podría hacer jugar la vuelta en casa de los cuartos de final e incrementar sus posibilidades de llegar lejos en la ‘fiesta grande’.

Tijuana vs Atlante | viernes 20 de noviembre (21:00 horas)

Última llamada para Gilberto Mora y los Xolos. El equipo fronterizo necesita una victoria sí o sí para poder meterse entre los ocho mejores y poder aspirar a la disputa por el título en lo que podría ser una de las últimas temporadas del juvenil nacional. Por su parte, Atlante busca despedirse con un triunfo en lo que fue su regreso a la primera división tras más de una década de ausencia.

Pachuca vs Toluca | sábado 21 de noviembre (16:50 horas)

Diablos viene de cortar una racha de partidos sin ganar y quiere comenzar una racha de cara a su participación en la liguilla y ser uno de los principales aspirantes al título. De forma similar, los Tuzos acaban de ganar en casa por primera vez este semestre de forma reciente y los tres puntos podrían asegurarles un lugar dentro de los ocho mejores del semestre y ser un posible ‘caballo negro’.

Santos Laguna vs León | sábado 21 de noviembre (17:00 horas)

Después de un inicio donde perdieron seis de sus primeros siete partidos, Santos Laguna le ha dado la vuelta al torneo y están muy cerca de regresar a liguilla. Los de Torreón están a una victoria de meterse a la postemporada del futbol mexicano. ‘La Fiera’ ha tenido múltiples altibajos esta campaña, pero sabe que el triunfo también le asegura estar en la fiesta grande. El resultado de este partido será fundamental para el resto de equipos que buscan lugar entro los ocho mejores, ya que podría darles o quitarles esperanzas.

Pumas vs Monterrey | sábado 21 de noviembre (19:00 horas)

Otro de los enfrentamientos cruciales para definir la liguilla. Universidad Nacional dejó ir múltiples puntos con empates y ahora está sufriendo las consecuencias. El cuadro auriazul no encontró esta temporada el nivel que los llevó a la final en el mes de mayo y ahora podrían irse de vacaciones antes de lo esperado. Rayados consiguió respirar luego de su triunfo ante Gallos Blancos, pero también se encuentra en la cuerda floja y con el riesgo de quedar fuera si pierden este encuentro.

Tigres vs América | sábado 21 de noviembre (21:00 horas)

Lo que pudo haber sido un partido de liguilla quedó como un encuentro más en el calendario. Tigres está fuera de la liguilla por primera vez en más de una década y ya no se juega nada en este enfrentamiento. Por su parte, América tiene todavía la posibilidad de ir por el liderato general. Una victoria los regresaría de forma provisional al primer puesto, por lo que no se guardarán nada de cara a los cuartos de final.

Chivas vs Cruz Azul | domingo 22 de noviembre (17:07 horas)

En el partido estelar, Chivas y Cruz Azul se juegan el primer puesto. Guadalajara ha sido uno de los mejores locales y ha respondido al reto de volver a ser candidatos serios al campeonato luego de que la temporada pasada perdieran a jugadores titulares por la convocatoria a Selección Mexicana. Fue el propio Cruz Azul quien los eliminó en semifinales para más tarde coronarse campeón ante Pumas. Ahora, ‘La Máquina’ tiene una nueva oportunidad de demostrar que es el equipo a vencer y seguir subiendo en la tabla de máximos ganadores del futbol mexicano.

Querétaro vs Necaxa | domingo 22 de noviembre (19:10 horas)

Finalmente, el último partido del fin de semana también se disputa entre dos equipos eliminados. Gallos Blancos perdió todos sus partidos luego de alcanzar el tercer lugar y se fu en caída libre la parte final de la campaña. Los ‘Rayos’ apenas cortaron su racha de partidos sin ganar, pero fue demasiado tarde como para aspirar a estar entre los ocho mejores.