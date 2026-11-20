Luego de la Fecha FIFA, la actividad em la Liga MX se reanuda y este viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Puebla y Atlético de San Luis que marca el regreso del Apertura 2026 con la Jornada 17 y la antesala a la Liguilla.
Ambos equipos llegan al compromiso sin posibilidades matemáticas de clasificarse a la Liguilla, por lo que buscarán cerrar su participación en el certamen con una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla general.
¿A qué hora y dónde ver Puebla vs San Luis en vivo?
El encuentro entre Puebla y Atlético de San Luis se disputará este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.
El partido podrá seguirse en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7, por televisión de paga mediante ESPN y vía streaming en Disney+ Premium y las plataformas digitales de Azteca Deportes.
¿Cómo llegan Puebla y Atlético de San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX?
El Puebla llega a su último compromiso de la fase regular en la posición 13 de la tabla general con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas, además de un registro de 19 goles a favor y 23 en contra.
Durante la jornada 16, La Franja consiguió una victoria por 2-0 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, resultado con el que pusieron fin a una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar.
Por el otro lado, el Atlético de San Luis ocupa la posición 14 con 19 unidades, tras registrar 5 triunfos, 4 empates y 7 descalabros, con 19 anotaciones a favor y 24 en contra.
Pese a que cualquiera de los dos equipos podría alcanzar las 22 unidades con una victoria, ninguno tiene posibilidades de clasificarse a la Liguilla, debido a que León, octavo lugar de la clasificación, cuenta ya con 23 puntos.