Puebla vs San Luis. La Franja recibirá en casa al Atlético San Luis para buscar cerrar el torneo con una alegría, luego de que ambos equipos ya no cuentan con posibilidades de clasificar a la Liguilla. (Cuartoscuro)

Luego de la Fecha FIFA, la actividad em la Liga MX se reanuda y este viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Puebla y Atlético de San Luis que marca el regreso del Apertura 2026 con la Jornada 17 y la antesala a la Liguilla.

Ambos equipos llegan al compromiso sin posibilidades matemáticas de clasificarse a la Liguilla, por lo que buscarán cerrar su participación en el certamen con una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla general.

¿A qué hora y dónde ver Puebla vs San Luis en vivo?

El encuentro entre Puebla y Atlético de San Luis se disputará este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido podrá seguirse en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7, por televisión de paga mediante ESPN y vía streaming en Disney+ Premium y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Puebla y Atlético de San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX?

El Puebla llega a su último compromiso de la fase regular en la posición 13 de la tabla general con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas, además de un registro de 19 goles a favor y 23 en contra.

Durante la jornada 16, La Franja consiguió una victoria por 2-0 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, resultado con el que pusieron fin a una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar.

Por el otro lado, el Atlético de San Luis ocupa la posición 14 con 19 unidades, tras registrar 5 triunfos, 4 empates y 7 descalabros, con 19 anotaciones a favor y 24 en contra.

Pese a que cualquiera de los dos equipos podría alcanzar las 22 unidades con una victoria, ninguno tiene posibilidades de clasificarse a la Liguilla, debido a que León, octavo lugar de la clasificación, cuenta ya con 23 puntos.