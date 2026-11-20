Pumas vs Monterrey. Ambos equipos compiten por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano. (MexSport)

Uno de los encuentros determinantes entre los siete equipos que aún se disputan uno de los tres boletos restantes para la Liguilla del Apertura 2026 son los Pumas y el Monterrey, conjuntos que se verán las caras este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.

Mientras que los Rayados de Almeyda llegan desde la posición 7 y con la necesidad de una victoria para clasificarse automáticamente gracias a sus 24 puntos, los Pumas de Solari están en la posición 11 y cuentan con 21 unidades, por lo que además de ganar para poder pasar a la fase final, necesitarán de resultados favorables para quitarse a rivales directos de encima.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

El equipo dirigido por Esteban Solari llega a la última jornada con 21 puntos y una diferencia de goles de -2, por lo que está obligado a derrotar a Monterrey para mantener sus posibilidades de clasificación. Cualquier empate o derrota significará su eliminación del torneo.

Sin embargo, una victoria no garantiza el boleto a los cuartos de final, debido a que los universitarios también deberán estar pendientes de los resultados de León, Pachuca y Tijuana, sus principales rivales en la clasificación.

Si Pumas derrota a Monterrey por uno o dos goles de diferencia, necesitará que Santos supere a León, que Pachuca no derrote a Toluca y que Tijuana tampoco consiga la victoria frente a Atlante. Esta combinación permitiría a los auriazules alcanzar 24 puntos y ocupar uno de los tres lugares disponibles.

Por otra parte, si los universitarios vencen a Rayados por tres o más anotaciones, superarán al conjunto regiomontano en diferencia de goles, lo que ampliará sus posibilidades de clasificarse incluso si León consigue un resultado favorable.

¿Qué necesita Monterrey para clasificar a la Liguilla de la Liga MX?

El panorama de los Rayados es más favorable, debido a que ocupan la séptima posición con 24 puntos y una diferencia de goles de +2, después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Querétaro en su partido pendiente del Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda únicamente necesita derrotar a Pumas para asegurar matemáticamente su participación en los cuartos de final, ya que alcanzaría 27 unidades y ninguno de los equipos que actualmente se encuentran fuera de los primeros ocho lugares podría superarlo.

En caso de empatar, Monterrey llegaría a 25 puntos y tendría que esperar los resultados de León, Pachuca y Tijuana. Los regiomontanos asegurarían su clasificación si los Tuzos y Xolos no consiguen la victoria, aunque también existen otras combinaciones favorables dependiendo del resultado entre Santos y León.

Si Rayados pierde ante los universitarios, su clasificación dependerá principalmente de la diferencia de goles y de los resultados de sus perseguidores. Una derrota por uno o dos tantos mantendría al conjunto regiomontano por encima de Pumas en la clasificación, aunque necesitaría que otros equipos dejaran escapar puntos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Pumas vs Monterrey en la Liga MX?

El enfrentamiento entre Pumas y Monterrey se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta a través de Canal 5, mediante la señal de paga de TUDN y por streaming en ViX Premium.

Antes del encuentro, ambos equipos conocerán los resultados de algunos de sus rivales directos, debido a que Tijuana enfrentará a Atlante el viernes 20 de noviembre a las 21:00 horas, mientras que Pachuca recibirá a Toluca el sábado a las 16:50 horas y Santos jugará contra León a las 17:00 horas.