Uno de los encuentros determinantes entre los siete equipos que aún se disputan uno de los tres boletos restantes para la Liguilla del Apertura 2026 son los Pumas y el Monterrey, conjuntos que se verán las caras este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.
Mientras que los Rayados de Almeyda llegan desde la posición 7 y con la necesidad de una victoria para clasificarse automáticamente gracias a sus 24 puntos, los Pumas de Solari están en la posición 11 y cuentan con 21 unidades, por lo que además de ganar para poder pasar a la fase final, necesitarán de resultados favorables para quitarse a rivales directos de encima.
¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?
El equipo dirigido por Esteban Solari llega a la última jornada con 21 puntos y una diferencia de goles de -2, por lo que está obligado a derrotar a Monterrey para mantener sus posibilidades de clasificación. Cualquier empate o derrota significará su eliminación del torneo.
Sin embargo, una victoria no garantiza el boleto a los cuartos de final, debido a que los universitarios también deberán estar pendientes de los resultados de León, Pachuca y Tijuana, sus principales rivales en la clasificación.
Si Pumas derrota a Monterrey por uno o dos goles de diferencia, necesitará que Santos supere a León, que Pachuca no derrote a Toluca y que Tijuana tampoco consiga la victoria frente a Atlante. Esta combinación permitiría a los auriazules alcanzar 24 puntos y ocupar uno de los tres lugares disponibles.
Por otra parte, si los universitarios vencen a Rayados por tres o más anotaciones, superarán al conjunto regiomontano en diferencia de goles, lo que ampliará sus posibilidades de clasificarse incluso si León consigue un resultado favorable.
¿Qué necesita Monterrey para clasificar a la Liguilla de la Liga MX?
El panorama de los Rayados es más favorable, debido a que ocupan la séptima posición con 24 puntos y una diferencia de goles de +2, después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Querétaro en su partido pendiente del Apertura 2026.
El conjunto dirigido por Matías Almeyda únicamente necesita derrotar a Pumas para asegurar matemáticamente su participación en los cuartos de final, ya que alcanzaría 27 unidades y ninguno de los equipos que actualmente se encuentran fuera de los primeros ocho lugares podría superarlo.
En caso de empatar, Monterrey llegaría a 25 puntos y tendría que esperar los resultados de León, Pachuca y Tijuana. Los regiomontanos asegurarían su clasificación si los Tuzos y Xolos no consiguen la victoria, aunque también existen otras combinaciones favorables dependiendo del resultado entre Santos y León.
Si Rayados pierde ante los universitarios, su clasificación dependerá principalmente de la diferencia de goles y de los resultados de sus perseguidores. Una derrota por uno o dos tantos mantendría al conjunto regiomontano por encima de Pumas en la clasificación, aunque necesitaría que otros equipos dejaran escapar puntos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Pumas vs Monterrey en la Liga MX?
El enfrentamiento entre Pumas y Monterrey se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.
Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta a través de Canal 5, mediante la señal de paga de TUDN y por streaming en ViX Premium.
Antes del encuentro, ambos equipos conocerán los resultados de algunos de sus rivales directos, debido a que Tijuana enfrentará a Atlante el viernes 20 de noviembre a las 21:00 horas, mientras que Pachuca recibirá a Toluca el sábado a las 16:50 horas y Santos jugará contra León a las 17:00 horas.