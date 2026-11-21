Liga MX: Pachuca - Toluca. Salomón Rondón de Pachuca celebra un gol este sábado, en un partido de la Liga MX en el estadio Hidalgo, en Pachuca. (David Martínez Pelcastre/EFE)

El venezolano Salomón Rondón convirtió este sábado su decimoséptimo gol para consolidarse como líder anotador del Apertura del futbol mexicano, en la victoria del Pachuca, 2-0 sobre Toluca, que metió a los Tuzos en los cuartos de final del torneo.

Alan Bautista y Rondón, de penalti, le dieron forma al triunfo de Pachuca, que saltó al octavo lugar.

Necesitado de ganar para seguir vivo, el Pachuca salió a buscar goles y estuvo cerca de conseguirlo, pero Rondón quedó tres veces en fuera de lugar.

Toluca también pisó el área rival y en el 40 estuvo a punto de irse delante; el portugués Paulinho aceptó una asistencia de Alexis Vega y remató de derecha con todo a favor; el guardameta Carlos Moreno atajó y mantuvo el duelo sin anotaciones.

Pachuca salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y en el 47 tomó ventaja con un gol de Bautista, a pase de Rondón.

Los dos cuadros presionaron en las áreas rivales y fue el de casa el que aumentó la ventaja con un penalti bien ejecutado en el 89 por Rondón, tras una falta en el área del guardameta Hugo González, expulsado y sustituido en el arco por Paulinho.

León gana 2-1 a Santos y está en cuartos

En otro partido, el panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-2 sobre el Santos Laguna, que le dio el acceso a cuartos a los ganadores y eliminó a los derrotados.

El Santos Laguna sufrió la expulsión del colombiano Kevin Palacios y el León se impuso con un autogol de Emmanuel Echeverría y otro tanto de Díaz. Por Santos anotó el argentino Ramiro Sordo.

Monterrey deja sin opción a Pumas de la UNAM

El Monterrey le ganó 2-0 a Pumas de la UNAM y dejó a los felinos fuera de la Liguilla. Los goles de los Rayados fueron de Lucas Orellano al 74 y al 90+2. Por el Monterrey se llevó tarjeta roja Carlos Salcedo al 58 y por Pumas Álvaro Agulo al 79.

Tigres le hace la maldad al América

Tigres-América, Apertura 2026. Franciscom Brunetta celebra el gol de Tigres que evitío que el America luchara por el lideraro de la clasificación. (Agencia EFE)

Tigres de la UANL ganó 1-0 al América en el último suspiro del partido con gol de Francisco Brunetta para que las Águilas tuvieran su peor cierre de temporada regular con cinco partidos sin conocer victoria.

Su posición en la Liguilla dependerá del resultado del partido entre las Chivas del Guadalajara que recibe al Cruz Azul, equipo que es líder de la tabla de posiciones.

En otro encuentro en el que ya no se disputan nada el Querétaro recibirá al Necaxa.