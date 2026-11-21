Torneo WALA en El Pulté Golf. María José Marín está jugando un golf de alto nivel en el torneo en Guatemala. (Foto especial)

La colombiana María José Marín va que vuela por el bicampeonato en la sexta edición del torneo Women’s Amateur Latin America (WALA), luego de un brillante tercer recorrido de 65 golpes (-7), libre de bogeys para que con un total de -19 impactos saque ocho de ventaja a la mexicana Alexis Lamadrid, segunda de la clasificación con suma de -11 golpes.

Este sábado en El Pulté Golf de Guatemala, Marín fue la gran protagonista de la jornada, embocó cinco birdies e incluyó en su tarjeta un eagle que consiguió en el par cinco del hoyo 11. Es así como la estudiante de la Universidad de Arkansas se presenta como inalcanzable para la ronda final del domingo.

Mientras Alexis Lamadrid, líder el jueves con ronda de 64 golpes y segunda el viernes con recorrido de 66, el sábado firmó una tarjeta de par de campo (72) y con suma de 205 golpes (-11) no cae en la desesperación para el recorrido final.

“Hoy no me di muchas oportunidades de birdie. No fue un mal score, pero en este campo hay que aprovechar las oportunidades. Mañana quiero disfrutar y tratar de manejar mi juego lo mejor posible”, comentó la mexicana.

La lucha muy cerrada en el Top 5 se mantiene por tercera ronda consecutiva entre mexicanas y colombianas, después de Lamadrid se posiciona la colombiana María Isabella Erricheto tras ronda de 73 y suma de 208 golpes (-8). La puertorriqueña Sofía Rivera marcha en el cuarto sitio después de firmar ronda de 71 y acumulado de 210 (-6).

Dos mexicanas más se mantienen firmes en el Top 10, ellas son María García y Regina Roldan con suma de -5 golpes y Regina Jiménez Jardón con par de campo en el sumatorio.

Entre las restantes representantes nacionales, Vania Simont registra un acumulado de uno sobre par, seguida por Paloma Ibarra con tres sobre par y María José Barragán con cinco sobre par. Freya Sala se encuentra con ocho sobre par y Alexa Saldaña suma diez sobre par.

El campeonato, presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, reúne a 60 de las mejores golfistas aficionadas de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, y representa una importante plataforma para el desarrollo del golf femenil en la región.

La campeona del WALA recibirá invitaciones para competir en tres de los cinco Majors del golf femenino en 2027: el AIG Women’s Open, en Royal St George’s, Inglaterra; The Chevron Championship, en Memorial Park Golf Course, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia, además de otras oportunidades dentro del calendario amateur internacional.