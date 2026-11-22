Querétaro vs. Necaxa Horario y dónde ver en vivo la jornada 17 del Apertura 2026 (Pexels)

Las actividades están por concluir en la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX, donde veremos a Querétaro enfrentarse a Necaxa este domingo.

Aunque ambas escuadras ya no tienen posibilidades de clasificar a la Liguilla, eso no significa que no tengan motivos para competir.

Los Gallos Blancos intentarán aprovechar esta última oportunidad para recuperar la confianza, luego de atravesar una racha complicada con tres derrotas consecutivas frente a FC Juárez, Puebla y Monterrey.

Tras 16 jornadas disputadas, Querétaro ocupa el puesto 20 de la tabla general, por lo que buscará mostrar su mejor versión para cerrar el campeonato con una victoria.

Por otro lado, Necaxa llega motivado después de conseguir un triunfo ante Tijuana.

Actualmente, los Rayos se ubican en el puesto 17 de la clasificación con 13 unidades y buscarán sumar nuevamente para despedirse del torneo con otro resultado positivo.

¿Cuándo y dónde es el partido Querétaro vs Necaxa?

El enfrentamiento entre Querétaro y Necaxa se disputará hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro tendrá como sede el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

¿A qué hora comienza el partido?

El balón comenzará a rodar a partir de las 19:10 horas (tiempo del centro de México), en un duelo donde ambas escuadras buscarán cerrar su participación en el campeonato con un resultado positivo.

¿Dónde ver Querétaro vs Necaxa EN VIVO?

El encuentro entre Querétaro y Necaxa podrá seguirse en directo a través de la televisión de paga, mediante las señales de FOX y FOX One.