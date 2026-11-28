La noche de este sábado se llevará a cabo el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, en el que las Águilas y su afición recibirán a Monterrey en el Estadio Banorte. Este encuentro definirá qué equipo llega a las semifinales de la Liguilla.
Horarios y dónde ver en vivo el partido América vs. Monterrey
Este sábado 28 de noviembre tendrá lugar el partido de vuelta de América vs. Monterrey en el Estadio Banorte, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán disfrutar de este electrizante encuentro en vivo a través de televisión abierta, de paga y de plataformas de streaming.
- ¿Cuándo?: Sábado 28 de noviembre de 2026.
- Dónde: Estadio Banorte
- Horario: A las 21:10 horas.
- Transmisión: Canal 5, canal 7, TUDN y ViX Premium
¿Cómo llegan América y Monterrey al partido de hoy?
Después de que en el partido de ida Rayados y Águilas empataran en ceros, esta noche ambos equipos estarán buscando su pase a la siguiente etapa de la competencia. Hasta este momento, América tiene la ventaja tras haber obtenido el tercer lugar en la tabla de posiciones.
Mientras que Rayados necesita ganar a toda costa si quiere avanzar a las semifinales, no obstante, Monterrey suma dos derrotas, un empate y dos triunfos tras sus últimos partidos. También tienen en su contra que no contarán con Rica Chávez por suspensión.
Posible alineación América vs. Monterrey en el partido de hoy
Las posibles alineaciones para el partido de América vs. Monterrey serían las siguientes:
América
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Santiago Bueno
- Santiago Ramos Mingo
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Alan Cervantes
- Alejandro Zendejas
- Edwin Cerrillo
- Miguel Borja
- Henry Martín
Monterrey
- Luis Cárdenas
- Érick Aguirre
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- César Garza
- Orbelín Pineda
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
- Jesús Corona
- Hugo Cuypers.