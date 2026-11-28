América vs. Monterrey Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Instagram @clubamerica / @rayados)

La noche de este sábado se llevará a cabo el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, en el que las Águilas y su afición recibirán a Monterrey en el Estadio Banorte. Este encuentro definirá qué equipo llega a las semifinales de la Liguilla.

Horarios y dónde ver en vivo el partido América vs. Monterrey

Este sábado 28 de noviembre tendrá lugar el partido de vuelta de América vs. Monterrey en el Estadio Banorte, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán disfrutar de este electrizante encuentro en vivo a través de televisión abierta, de paga y de plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Banorte

Estadio Banorte Horario: A las 21:10 horas.

A las 21:10 horas. Transmisión: Canal 5, canal 7, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan América y Monterrey al partido de hoy?

Después de que en el partido de ida Rayados y Águilas empataran en ceros, esta noche ambos equipos estarán buscando su pase a la siguiente etapa de la competencia. Hasta este momento, América tiene la ventaja tras haber obtenido el tercer lugar en la tabla de posiciones.

Mientras que Rayados necesita ganar a toda costa si quiere avanzar a las semifinales, no obstante, Monterrey suma dos derrotas, un empate y dos triunfos tras sus últimos partidos. También tienen en su contra que no contarán con Rica Chávez por suspensión.

Posible alineación América vs. Monterrey en el partido de hoy

Las posibles alineaciones para el partido de América vs. Monterrey serían las siguientes:

América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Santiago Bueno

Santiago Ramos Mingo

Israel Reyes

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Alejandro Zendejas

Edwin Cerrillo

Miguel Borja

Henry Martín

Monterrey