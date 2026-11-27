Partidos de vuelta de cuartos de final de Liga MX: ¿Qué juegos van por TV abierta? Los partidos de Atlas vs. Toluca, América vs. Rayados y Cruz Azul vs. León será transmitidos en canales de televisión abierta. (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel, Camila Ayala Benabib, Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de cumplir con el primero de dos partidos de los Cuartos de Final de la Liguilla, este fin de semana los ocho equipos de Primera División de la Liga MX buscarán hacerse de la victoria para llegar a las Semifinales del Apertura 2026.

Hasta el momento, con los resultados obtenidos en la ida, Cruz Azul, América, Toluca y Pachuca serían los clubes que avanzaría a la siguiente ronda del torneo.

Vuelta Cuartos de Final: ¿Qué partidos van en televisión abierta?

La ronda que definirá el calendario de las Semifinales contará con tres partidos en televisión abierta:

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs. Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco será transmitido en el Canal 5. Asimismo, estará disponible en TUDN y la plataforma ViX.

América vs. Monterrey a las 21:10 horas en el Estadio Banorte será transmitido en Canal 5 y Azteca 7. También, estará disponible en TUDN y la plataforma ViX.

Domingo 29 de noviembre

Cruz Azul vs. León a las 21:00 horas en el Estadio Banorte será transmitido en Canal 5. Igualmente, estará disponible en TUDN y la plataforma ViX.

Chivas vs. Pachuca: ¿Dónde ver la vuelta del duelo?

Debido a los derechos de transmisión de los partidos de local de Chivas desde 2024, la plataforma de Amazon Prime Video será la encargada de transmitir la vuelta en casa del Rebaño Sagrado. El partido tendrá lugar en el Estadio Akron a las 19:07 horas el próximo domingo 28 de noviembre.

Guadalajara buscará remontar en casa tras perder 2-1 como visita con los Tuzos el pasado jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo.

Resultados de la ida de los Cuartos de Final

Los ocho equipos clasificados a la Liguilla cumplieron con la primer jornada de los Cuartos de Final, destacado la participación de Cruz Azul, Toluca y Pachuca que se impusieron en el marcador y lograron sacar ventaja contra sus rivales, lo que les otorga un margen de error en esta segunda mitad. Estos fueron los resultados de los partidos de ida:

Toluca vs. Atlas 0-2

Monterrey vs. América 0-0

Pachuca vs. Chivas 2-1

León vs. Cruz Azul 0-4

Basado en estos resultados, las Semifinales del torneo quedarían organizadas de la siguiente manera:

Cruz Azul vs. Pachuca

América vs. Toluca

Las Águilas pasarían de ronda debido al reglamento de la Liga MX, que establece que en caso de empate en Cuartos de Final, y Semifinales, los equipos que terminaron en mejor posición en temporada regular avanzan a la siguiente roda.