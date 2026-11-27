América vs Monterrey. Vuelta de los cuartos de final. América y Monterrey cerrarán su serie de los cuartos de final en la cancha del Estadio Banorte este sábado 28 de noviembre. (MexSport)

Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey definirán este sábado 28 de noviembre uno de los boletos a semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Tras igualar sin anotaciones en el primer capítulo de la eliminatoria, los dirigidos por Guillermo Almada buscarán cobrar revancha de su eliminación en el Apertura 2025 ante un conjunto regiomontano que deberá sobreponerse a diversas bajas para mantenerse en la lucha por el campeonato.

¿Cómo llegan América y Monterrey? Análisis y pronóstico del partido

Las Águilas del América desaprovecharon la oportunidad de tomar ventaja en el marcador global durante el encuentro de ida, pese a disputar prácticamente todo el compromiso con superioridad numérica tras la expulsión de Ricardo Chávez durante los primeros minutos del partido. Las intervenciones de Luis “Mochis” Cárdenas impidieron que los azulcremas consiguieran abrir el marcador.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada acumula seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, además de no ganar en el Estadio Banorte desde el pasado 29 de agosto, con un balance de cuatro empates y una derrota. Sin embargo, la posible incorporación de Brian Rodríguez al once titular podría otorgarle mayor profundidad y desequilibrio a su ofensiva.

Por su parte, los Rayados de Monterrey demostraron solidez defensiva y capacidad de resistencia durante el primer capítulo de la eliminatoria, en el que consiguieron mantener su portería imbatida pese a jugar con diez elementos. Los dirigidos por Matías Almeyda deberán adoptar un planteamiento más ofensivo en el encuentro de vuelta, debido a su obligación de conseguir la victoria. Sin embargo, el panorama se complica para el conjunto regiomontano ante las ausencias de Diego Rossi y Hugo Cuypers, dos de sus principales referentes ofensivos.

Pese a la mala racha de resultados del América, su condición de local, la recuperación de algunos elementos y las bajas del conjunto regiomontano colocan a los azulcremas como ligeros favoritos para imponerse en el encuentro. La necesidad de Monterrey de buscar una anotación podría generar espacios que las Águilas aprovechen mediante transiciones ofensivas, estilo que agrada al entrenador uruguayo, Guillermo Almada.

Posibles alineaciones del América vs Monterrey para la vuelta de los Cuartos de Final

Guillermo Almada podría recuperar a Brian Rodríguez como titular, luego de que el extremo uruguayo disputara minutos durante el encuentro de ida. Asimismo, existe la posibilidad de que Henry Martín vuelva a estar disponible tras presentar molestias musculares previo al inicio de la Liguilla.

Por su parte, Matías Almeyda no podrá contar con Ricardo Chávez, quien deberá cumplir su partido de suspensión, ni con Esteban Andrada, quien fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha. Del mismo modo, tanto Diego Rossi como Hugo Cuypers también causararán baja por lesión, aunque el estratega argentino podría recuperar a Uros Djurdjevic.

Posible alineación del América (4-2-3-1):

Portero: Rodolfo Cota.

Rodolfo Cota. Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Cristian Borja.

Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Cristian Borja. Mediocampistas: Erick Sánchez y Alan Cervantes.

Erick Sánchez y Alan Cervantes. Mediapuntas: Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Brian Rodríguez.

Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Brian Rodríguez. Delantero: Miguel Borja.

Posible alineación del Monterrey (4-2-3-1):

Portero: Luis Cárdenas.

Luis Cárdenas. Defensas: Stefan Medina, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga.

Stefan Medina, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga. Mediocampistas: Orbelín Pineda y Óliver Torres.

Orbelín Pineda y Óliver Torres. Mediapuntas: Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos.

Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos. Delantero: Roberto de la Rosa.

¿Qué necesitan América y Monterrey para clasificar a las Semifinales de la Liga MX?

Tras el empate sin goles en el Estadio BBVA, las Águilas cuentan con la ventaja del criterio de desempate por posición en la tabla general, debido a que finalizaron la fase regular en la tercera posición con 30 puntos, mientras que los Rayados concluyeron en el sexto puesto con 27 unidades.

Por ello, al América le bastará con conseguir una victoria o un empate por cualquier marcador para asegurar su clasificación a las Semifinales del Apertura 2026. Por su parte, Monterrey está obligado a ganar por cualquier marcador para eliminar al conjunto capitalino.

¿A qué hora y dónde ver el América vs Monterrey de los Cuartos de Final de la Liga MX?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre América y Monterrey se disputará este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo y de manera gratuita a través de Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta, así como mediante TUDN en televisión de paga.

Por su parte, las alternativas digitales serán ViX, el sitio web y la aplicación de Azteca Deportes y el canal de Twitch y Youtube de Layvtime.