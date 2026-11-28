BMW Australian PGA Championship. Carlos Ortiz juega en Sydney su primer torneo de la temporada europea. (Foto especial)

El mexicano Carlos Ortiz luchará por mejorar su posición este domingo al cierre del torneo BMW Australian PGA Championship, después de llegar como uno de los 28 mejores jugadores en el evento que se juega en The Lakes Golf Club en Sydney, Australia.

El tapatío, que juega su primer torneo oficial como miembro del DP World Tour, tras su salida de LIV Golf, ha batallado en sus tres recorridos con rondas de 71, 70 y 71 golpes y con suma de -4 golpes comparte el sitio 28 de la competencia.

Ortiz iniciará su último recorrido a 12 golpes de distancia de Nicolai Von Dellingshausen, el alemán, el líder indiscutible que apunta a la victoria.

El mexicano inicia con este torneo una nueva etapa de su carrera, después de ser jugador del PGA Tour e irse a LIV Golf en 2022, ahora como miembro condicionado del DP World Tour, el tapatío intentará brillar en la gira europea.

En cuanto al líder de la competencia Von Dellingshausen ha sumado rondas de 67, 64 y 69 para un acumulado de 16 golpes bajo par y saca tres golpes de ventaja al sueco Alex Noren que suma -13 impactos.

El tailandés Kiradech Aphibarnrat y el norirlandés Tom Mckibbin comparten el tercer sitio con suma de -12 golpes.

Mientras los locales favoritos Adam Scott con acumulado de -9 comparte el séptimo sitio y Cameron Smith con suma de -7 impactos, empatada a la undécima posición.