Atlas vs. Toluca Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Instagram @atlasfc / @tolucafc)

Este sábado se llevará a cabo uno de los partidos más esperados de la semana, ya que hoy se definirá qué equipo será el primer semifinalista del Apertura 2026. Durante la tarde de hoy, Atlas tendrá que remontar para no quedar eliminado y despedirse de este torneo, mientras que Toluca llega con una ventaja.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Atlas vs. Toluca

Durante la tarde de este sábado 28 de noviembre se realizará el partido Atlas vs. Toluca en el Estadio Jalisco en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La buena noticia para los aficionados es que podrán observar este ansiado encuentro completamente en vivo a través de televisión abierta y en plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Horario: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan Atlas y Toluca al partido de hoy?

Atlas estará buscando remontar después de haber perdido en un contundente 2-0, gracias a un doblete de Helinho. Durante este encuentro, los Zorros deberán dar un partido casi perfecto si no quieren quedar eliminados; para que eso no pase, tendrán que ganar por dos goles o más.

Por otro lado, los Diablos podrían considerarse ya en las semifinales; solo deben defender y prácticamente con un gol más para que a Atlas le sea difícil llegar a la siguiente ronda. Cabe mencionar que los Zorros tienen una racha de cuatro años sin lograr una victoria frente a Toluca.

Posible alineación Atlas vs. Toluca en el partido de hoy

Las posibles alineaciones para el partido de Atlas vs. Toluca serían las siguientes:

Atlas

Camilo Vargas

Jorge Rodríguez

Manuel Capasso

Adonis Frías

Jorge Sánchez

Aldo Rocha

Edgar Zaldívar

Elías Montiel

Luis Esteves

Kevin Zenón

Florián Monzón

Toluca