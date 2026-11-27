Toluca vs Atlas: ¿Qué necesitan los rojinegros para eliminar al equipo dirigido por Mohamed? Lo único que necesita Atlas para avanzar Semifinal es anotar dos goles y evitar que Toluca concrete uno. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras sufrir una derrota en la ida de los Cuartos de Final, la posibilidad del cuadro Rojinegra por llegar a Semifinales se ve lejana. No obstante, su destino aún no está pactado, más aún cuando Atlas llegó en mejor posición que los Diablos Rojos a Liguilla.

Sin embargo, esto no evitará que Toluca luche con uñas y dientes por conservar esa ventaja para avanzar a Semifinales en la lucha del título del Apertura MX de la Liga MX.

Horario y donde ver la vuelta de Cuartos de Final

El segunda partido de la Liguilla entre Atlas y Toluca se jugará este sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5

Televisión por cable: TUDN

Plataforma digital: ViX

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Semifinales Apertura 2026: ¿Qué necesita Atlas para avanzar a la siguiente ronda?

Afortunadamente los Zorros no tienen un escenario tan complicado para avanzar a semifinales como La Fiera, quien perdió 0-4 con Cruz Azul, en el partido de vuelta que recibirán en casa. Con un marcado global 0-2 en su contra, lo único que necesitan para avanzar a la siguiente ronda es anotar mínimo dos goles, empatando el marcador, y evitar que Toluca concrete otra anotación.

Si Atlas llega a empatar, sin recibir anotación en contra en la vuelta, avanzará automáticamente a la siguiente ronda. Esto por el reglamento de la Liga MX, que establece que en caso de empate en Cuartos de Final, y Semifinales, el equipo que terminó en mejor lugar en temporada regular avanza en el torneo.

El cuadro Rojinegro llegó en el cuarto puesto con 28 puntos, sobre los 27 puntos y quinto lugar de los Diablos Rojos.

También necesita crear una mayor oportunidad para que sus jugadores concreten los goles que los lleven a alcanzar el empate con Toluca. En la ida, los Diablos Rojos tuvieron un mayor dominio en todo el partido, con 19 tiros a puerta sobre 11 del cuadro Rojinegro.

Atlas: ¿Cómo puede evitar que Toluca anote en la vuelta?

La tarea del equipo para evitar una anotación del Toluca de Antonio Mohamed es cerrar los carriles interiores, evitando que se creen espacios para los jugadores del equipo. Asimismo, Hernán Cortés necesita crear una buena marcación sobre Helinho, quien anotó los dos goles de la vuelta, y Alexis Vega.

Por otro lado, los Rojinegros necesitan atacar a los jugadores con juego constante como lo son Jesús Gallardo o Santiago Simón, evitando faltas que terminen en tarjetas innecesarias, o peor aún, en penal. Siendo errores que les costaron la victoria en el partido de Cuartos de Final, así como en la Jornada 8, que terminó con un marcador final 5-2 en favor de los Diablos Rojos por un penal y autogol.