Bronson Reed y Penta Los dos luchadores compartieron cuadrilatero en WWE

La muerte de Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, conmocionó a los seguidores de la WWE este viernes 27 de noviembre. El luchador australiano falleció a los 38 años.

La noticia provocó numerosas muestras de tristeza entre sus compañeros y aficionados. Una de las reacciones que llamó la atención fue la de Penta, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de su colega con un mensaje acompañado de una fotografía.

El mensaje de Penta tras la muerte de Bronson Reed

Penta compartió su despedida con una frase breve, pero cargada de sentimiento, que refleja el cariño que sentía por el luchador australiano.

“¡Que Dios te bendiga siempre! ¡Te quiero!”, escribió el mexicano.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen frente a un espejo. Haley sostiene el celular con el que toma la imagen, mientras Penta comparte el momento a su lado.

Bronson Reed y Penta El luchador mexicano dedicó un breve, pero emotivo mensaje, tras la muerte de su compañero y amigo

Penta vs Bronson Reed: el día que el luchador mexicano lo venció

La relación profesional entre Penta y Bronson Reed también dejó momentos importantes sobre el cuadrilátero. Uno de ellos ocurrió el 2 de febrero de 2026, cuando ambos se enfrentaron durante una edición de RAW en un combate marcado por la intervención de The Vision.

Aquella noche, el mexicano tuvo que medirse a un adversario que contaba con una considerable ventaja física. Reed, conocido por su potencia y su capacidad para imponer castigos contundentes, representaba un desafío complicado para Penta, quien necesitaba recurrir a su agilidad y experiencia para evitar quedar atrapado en el dominio de su rival.

El enmascarado ingresó al combate sin compañía y asumió el desafío frente a un Bronson Reed respaldado por los integrantes de The Vision. A pesar de la diferencia física, Penta consiguió mantenerse en la pelea y encontró oportunidades para responder a los ataques del australiano.

La intervención de Logan Paul y Austin Theory terminó por alterar el desarrollo del enfrentamiento. Cuando los integrantes de The Vision intentaron favorecer a Reed, Penta salió a su encuentro y se lanzó sobre ellos con una plancha. La acción provocó que el referí terminara derribado, dejando el combate momentáneamente sin autoridad sobre el cuadrilátero.

En medio de la confusión, Reed intentó aprovechar la situación e incluso buscó utilizar una silla contra el mexicano. Sin embargo, LA Knight apareció para intervenir y atacó al australiano, dejándolo fuera de combate.

Reed no consiguió regresar al ring antes de que concluyera la cuenta de diez segundos. De esta manera, Penta se llevó la victoria por conteo fuera del cuadrilátero.