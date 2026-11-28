UNA LEYENDA. Se extrañará su estilo, su carisma y su personalidad. (Foto especial)

Tras protagonizar una noche histórica en Survivor Series, donde lideró a la escuadra mexicana, conformada por Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano, hacia una contundente victoria sobre el equipo de Estados Unidos, el legendario Rey Mysterio sacudió al mundo del pancracio con una noticia inesperada.

Durante la conferencia de prensa posterior al evento, el gladiador enmascarado anunció oficialmente que pondrá punto final a su brillante trayectoria de 38 años sobre los encordados. El combate de despedida se llevará a cabo el próximo 12 de junio de 2027 en el mítico Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca), escenario que promete un lleno absoluto para despedir a uno de los máximos referentes del deporte espectáculo.

Una leyenda que cambió la lucha libre

Considerado el gran pionero latino en la lucha libre norteamericana, Rey Mysterio revolucionó la industria con su estilo aéreo y su carisma inigualable, rompiendo barreras culturales y alcanzando un estatus de leyenda comparable únicamente con los máximos íconos de la cultura popular mexicana, como El Santo y Blue Demon.

Su legado trasciende generaciones y promociones, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre profesional y en un referente para cientos de luchadores que han seguido sus pasos dentro y fuera de los cuadriláteros.

Expectación por la lucha de despedida

Hasta el momento, la empresa no ha revelado quién será el rival elegido para protagonizar este último encuentro, dejando en vilo a millones de aficionados alrededor del mundo que esperan ver por última vez la ejecución del emblemático 619 en el Coloso de Santa Úrsula.

La expectativa crece conforme se acerca la fecha, ya que la despedida de Rey Mysterio apunta a convertirse en uno de los acontecimientos más emotivos y multitudinarios en la historia reciente de la lucha libre, con miles de seguidores preparados para rendir homenaje a una de sus más grandes leyendas.