Concacaf W Championship en Mansfield, Texas. La Selección Mexicana Femenil vuelve a una Copa del Mundo de Futbol después de 12 años de ausencia, ahora dirigidos por Pedro López. (Miselecciónfem)

La Selección Mexicana de Futbol Femenil derrotó este sábado por 4-2 a su similar de Haití en los 4tos de final de la Concacaf W Championship en partido que se jugó en Mansfield, Texas y logró el objetivo de volver a un Mundial después de 12 años y al mismo tiempo asegurar un cupo para la justa olímpica de Los Ángeles 2028, después de 24 años.

Luego de perderse la Copa del Mundo de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda y 2023, México volverá a un Mundial Femenil, el de Brasil 2027.

La selección que dirige el técnico Pedro López ya tiene ahora aseguradas dos participaciones para Copas del Mundo Femeniles: Brasil 2027 y en 2031 en la que México será sede junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

En apenas 13 minutos de partido, Diana Ordóñez abrió el marcador luego de un centro por parte de Ovalle y el sueño de la Selección Mexicana de volver a una justa mundialista estaba más vivo que nunca.

La emoción continuó al máximo en la disputa por el último boleto mundialista y al minuto 21 se marcó penal a favor de Haití, pero Barreras se vistió de heroína para atajar la pena máxima y evitar el empate.

Sin embargo, 10 minutos después de darle vida al conjunto tricolor, tras un remate por parte de Haití Barreras no pudo atajar el balón y se empató el encuentro al minuto 31.

Cuando parecía que se irían al descanso con empate, apareció Jacquie Ovalle con un golazo al minuto 42 para devolverle la ventaja al conjunto tricolor y con ello la sonrisa.

Pero habría más emoción, Maricarmen Reyes remató dentro del área para clarear a la arquera rival y cerrar el primer tiempo con un 3-1 a favor de México.

Al regreso el optimismo de las mexicanas estaba por los cielos, pero al minuto 59, luego de un tiro libre, Haití recortó distancias para el 3-2; sin embargo, ya no les alcanzó para empatar.

Para tranquilidad de las dirigidas por Pedro López, la Selección Mexicana anotó el 4-2 por conducto de Jacquie Ovalle para sentenciar el encuentro.

México va contra Canadá en semifinales el martes

Con el objetivo cumplido de clasificar al Mundial del 2027, México enfrentará a Canadá el próximo martes en las Semifinales del torneo de Concacaf W Championship.

Es así como México se suma a Jamaica, Estados Unidos y Canadá como las selecciones de Concacaf clasificadas al Mundial Femenil de Brasil 2027.

En su historial mundialista, México femenil va por su cuarta participación en Copas del Mundo en la ediciones mayores, después de participar en Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015.

En su historial olímpico las mexicanas regresan a una cita veraniega a la que asistieron por primera vez desde Atenas 2004 y después en el Mundial del 2015.