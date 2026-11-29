Liga MX, Apertura 2026. Uros Djurdjevic celebra uno de los goles del conjunto regio que eliminó al América. (EFE)

Las Águilas del América despidieron de la Liguilla, después de caer 0-2 frente a los Rayados del Monterrey. El equipo de Coapa sumó su tercera derrota con cuatro empates en sus últimos siete partidos del torneo.

El conjunto regio se sumó al Toluca que minutos antes había dejado en el camino a los Rojinegros del Atlas.

Con goles de penal de Lucas Orellano y Uros Djurdjevic, el Monterrey eliminó a las Águilas, favoritas y terceras clasificadas que no marcaron gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

Con este resultado las Águilas dejan al descubierto los problemas futbolísticos e internos que venían rodeando al equipo durante las últimas semanas.

La primera mitad fue de pocas llegadas a puerta; cada equipo dejó ir una posibilidad de tomar ventaja.

En el minuto 14 Roberto de la Rosa disparó por encima del arco para dejar ir un gol para los Rayados, necesitados de ganar para acceder a la fase de los cuatro mejores.

América llegó con peligro en el 30, cuando Alex Zendejas le puso una asistencia al argentino Santiago Bueno, errático al rematar de cabeza.

En la segunda mitad, América se vio conforme con el resultado. El empate sin goles le daba el pase a la semifinal por haber terminado mejor en la fase regular y propuso poco; Monterrey presionó y en el 70 tomó ventaja con un gol de Orellano en un penalti provocado por Edwin Cerrillo.

Monterrey mantuvo el orden, fue paciente cuando América atacó y en el 82 amplió la ventaja. Cerrillo cometió una segunda falta en el área y Djurdevic convirtió la pena máxima.

Las Águilas se volcaron al ataque, pero desordenadas y fueron los Rayados los que estuvieron más cerca del tercer gol.

Toluca también está en semifinales

Atlas estuvo cerca de protagonizar una remontada memorable en el Estadio Jalisco, pero Toluca resistió y consiguió su boleto a las semifinales.

Los Rojinegros empataron 2-2 el duelo de vuelta, pero cayeron en la serie por 4-2 y con esto el equipo escarlata avanza a las semifinales.

Con la clasificación del Toluca se asegura que Antonio Mohamed extienda su vínculo con los Diablos en la Liga MX al menos por dos partidos más.

El Turco, quien también tiene el compromiso ante Palmeíras el 9 de diciembre, anunció que dejará el cargo en diciembre, al terminar la actividad escarlata.