Andrea Strada: La mujer que transformó la moda en una herramienta de autoconocimiento y poder interior

Andrea Strada Especial

Con más de 11 años de experiencia, más de 2 mil 500 vidas transformadas y una historia de superación que inspira, Andrea Strada se posiciona como una de las asesoras de imagen integral más influyentes de habla hispana. Fundadora del método Belleza con Esencia y de la primera escuela de negocios y desarrollo personal “Magnética”, su propuesta va mucho más allá de lo superficial: transforma la forma en que las mujeres se ven, se sienten y se presentan ante el mundo.

Desde su propia historia personal —que incluye una lucha profunda con trastornos alimenticios y el descubrimiento de su verdadero poder interior— Andrea creó un enfoque único que combina la psicología de la imagen, la neurociencia y el coaching para empoderar a las mujeres desde adentro hacia afuera. Su lema: “No necesitas aprender a combinar más ropa, necesitas aprender a conocerte, amarte y confiar en ti”, ha resonado con miles de mujeres que buscan autenticidad y propósito en su imagen.

“La imagen ya no se trata solo de moda. Se trata de identidad, de coherencia, de autoestima. Hoy las mujeres quieren verse bien, sí, pero también sentirse plenas, libres y fieles a quienes son”, asegura Andrea, quien se ha formado en instituciones de prestigio como el Instituto Marangoni de Milán y ESDEN Business School en Madrid.

Con un método que integra cuerpo, mente y espíritu, Andrea ayuda a sus clientas a encontrar su estilo personal, construir una marca profesional poderosa y romper con las creencias limitantes que impiden su crecimiento. Su trabajo ha sido clave en procesos de reinvención personal y profesional, desde emprendedoras hasta ejecutivas que desean proyectar liderazgo sin perder esencia.

Entre sus aportes más valiosos están la implementación del enfoque de “Enclothed Cognition” en asesorías de imagen y el desarrollo de formaciones con herramientas empresariales, marketing digital y ventas, para formar a nuevas asesoras de imagen que también vivan de su pasión.

Actualmente, lidera Magnética, la primera escuela que une la asesoría de imagen con el emprendimiento femenino consciente. Desde ahí, impulsa a cientos de mujeres a construir negocios rentables y auténticos sin pedir permiso ni disculpas.

¿Qué distingue a Andrea? Su sello es claro: combina estética, estrategia y alma. “En un mundo que te empuja a cumplir estándares, yo enseño a romperlos. Porque cuando una mujer se ve cómo se siente, y se siente como realmente es, nada la detiene”.