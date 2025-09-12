Super Mario Galaxy: la esperada secuela que nos llevará más allá del Reino Champiñón en 2026

¿Qué sabemos hasta ahora de Super Mario Galaxy?

Después del éxito arrollador de Super Mario Bros Movie en 2023, la cual recaudó $1360 millones de dólares y se convirtió en la adaptación de videojuego más taquillera del año, Nintendo anunció el lanzamiento de la secuela titulada Super Mario Galaxy Movie.

El release está programado para abril de 2026, y los estudios responsables seguirán siendo Illumination en colaboración con Universal Pictures.

El estreno lucirá en el marco de la conmemoración de los 40 años de Super Mario Bros., lo que convierte este proyecto en parte esencial de la celebración del histórico aniversario.

Voces, dirección y qué promete esta secuela

El elenco original de voces regresa: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser.

Los directores Michael Jelenic y Aaron Horvath vuelven a capitanear la dirección del filme.

Inspirado en el videojuego Super Mario Galaxy de Wii, se prometen escenarios alucinantes: galaxias espaciales, nuevos personajes como Yoshi y Estela, y una mezcla entre nostalgia y novedades.

¿Qué podemos esperar del lanzamiento de la nueva cinta de Nintendo?

Veremos de nuevo a Mario ampliando su universo: no solo en el clásico Reino Champiñón, sino en viajes cósmicos, con criaturas nuevas y retos fuera de lo habitual.

Los fans de siempre y los nuevos podrán conectar: la película busca rendir homenaje al legado de Mario, de los arcades hasta el cine animado.

El anuncio coincide con un hito importante: 40 años de creatividad, imaginación y aventura que han moldeado generaciones.

Lo que aún no sabemos

Detalles específicos de la trama: aún se desconoce exactamente qué galaxias visitará Mario y cómo se integrarán los personajes nuevos más allá de los ya mencionados.

Escenas extendidas, duración del filme, versiones dobladas, distribución exacta en México y Latinoamérica.

Si habrá cameos especiales, guiños para fans, qué tanta fidelidad al videojuego en cuanto a jugabilidad visual, etc.

Super Mario Galaxy Movie promete ser más que una secuela: será una celebración intergaláctica del legado de Mario. Con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, productores experimentados como Illumination y una base de fans enormes, todo apunta a que abril de 2026 será una fecha épica para los amantes del fo­ntan­ero que salió de los videojuegos para conquistar la pantalla grande.

Here we go!