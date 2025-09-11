Comediantes darán show de stand up en beneficio a las victimas de la explosión en Iztapalapa

Tras la terrible explosión en la alcaldía Iztapalapa, la cual ha dejado múltiples víctimas mortales y heridos, comediantes oriundos de la demarcación tomaron acción y unieron su talento para apoyar a los afectados con el "Show por Iztapalapa".

La comedia en México ha ganado terreno y, en esta ocasión, los portavoces del gremio han puesto su talento al servicio de quienes más lo necesitan: los heridos y sus familias.

¿Dónde, cuándo y cuánto costará el Show por Iztapalapa?

Fecha: 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 Hora: Acceso: 20:00 hrs. // Show Inicia: 21:00 pm

Lugar: Artificial. Calle Amapola 116, Tamaulipas, 57300, Nezahualcóyotl, Edo. Mex.

Artificial. Calle Amapola 116, Tamaulipas, 57300, Nezahualcóyotl, Edo. Mex. Costo: $399 (pueden aplicar cargos por servicio)

Para adquirir las entradas solo tienes que dar clic aquí, o entrar al sitio oficial de Arema.

¿Qué comediantes darán el show?

Hasta el momento se ha confirmado la participación de:

Lalo Elizarrarás, también conocido como “El Iztaparasta”

Josuesy

Gianni Pex

Rulo Matias