GWM mantiene en la mira producir en México y prepara 10 lanzamientos para 2027

Pedro Albarrán, vicepresidente y director general de GWM México (Cortesía)

La instalación de una planta de Great Wall Motor (GWM) en México sigue en los planes de la automotriz china. Aunque el proyecto no ha avanzado al ritmo esperado por factores geopolíticos, la compañía sostiene que el país es estratégico para su expansión internacional y mantiene la intención de producir próximamente en el mercado nacional.

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En entrevista exclusiva, Pedro Albarrán, director general de GWM México, afirma que la empresa no ha dado marcha atrás en su proyecto industrial. La definición de los siguientes pasos depende de las condiciones del entorno y de las indicaciones del corporativo, mientras la operación mexicana prepara una nueva etapa de crecimiento respaldada por productos, tecnologías y una reorganización comercial.

“México está en la prioridad número uno de la empresa”, sostiene el directivo, quien coloca al país entre los mercados más importantes de la estrategia global de GWM, junto con Brasil y Europa.

La compañía busca dejar atrás un año de ajustes y ventas prácticamente estancadas para recuperar el ritmo mediante una ofensiva de producto, una red de distribución más amplia y sólida, así como una identidad de marca unificada.

Diez lanzamientos para mostrar el alcance tecnológico de GWM

GWM mantiene en la mira producir en México (Cortesía)

GWM prevé realizar al menos 10 lanzamientos en México durante 2027. De acuerdo con Albarrán, entre seis y siete corresponderán a modelos que actualmente no se comercializan en el país; los demás incluirán renovaciones, relanzamientos o nuevas versiones y motorizaciones.

La estrategia busca ampliar la oferta en segmentos donde la marca identifica oportunidades de crecimiento, principalmente SUV y pick ups. También pretende mostrar la variedad de tecnologías que desarrolla el grupo, desde motores de gasolina hasta sistemas híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos.

“Creo que es hora de que el mercado conozca todos los productos que tenemos”, señala el directivo, al destacar las capacidades de GWM en ingeniería, diseño, seguridad y vehículos todoterreno.

La ofensiva comenzó con el lanzamiento del subcompacto eléctrico Ora5 y continuó con la llegada de la SUV Haval H7, disponible en versiones híbrida e híbrida enchufable. La intención es mantener una cadencia de novedades que permita renovar la oferta y responder a distintos perfiles de consumidores.

Al mismo tiempo, GWM modificará la manera en que presenta sus productos. La compañía avanzará gradualmente hacia una estrategia que concentre la comunicación comercial bajo el nombre GWM, en lugar de promover de forma independiente submarcas como Haval y Poer.

El cambio busca dar mayor reconocimiento al fabricante como una marca integral, capaz de ofrecer vehículos para diferentes necesidades y con distintas tecnologías de propulsión.

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Servicio y distribuidores: el reto de sostener el crecimiento

Albarrán sostiene que la posventa se mantiene como uno de los puntos fuertes de la operación mexicana. Según las cifras proporcionadas por el directivo, la tasa de abastecimiento de refacciones supera el 96%, un indicador que considera relevante para respaldar la atención a los propietarios.

El siguiente paso será ampliar la cobertura física. GWM pasó de 45 agencias completas, con taller y servicios de atención, y tiene como objetivo llegar a 60 a mediados de 2027. Parte de las nuevas instalaciones, explica, ya se ha entregado en zonas donde la empresa necesitaba reforzar su presencia.

La expansión busca que los clientes encuentren en las principales ciudades del país un distribuidor con capacidad para atender sus vehículos, realizar servicios y ofrecer asistencia. La marca también pretende mantener sus condiciones de garantía y desarrollar acciones para fortalecer la confianza de los propietarios.

La ampliación de la red será importante conforme crezca el número de modelos disponibles. Más productos implican mayores necesidades de capacitación, refacciones y capacidad de servicio, por lo que la infraestructura comercial deberá avanzar al mismo ritmo que las ventas.

Un año de transición y una meta ambiciosa para 2027

GWM mantiene en la mira producir en México (Cortes)

El objetivo ahora es recuperar el crecimiento. Para 2027, el directivo plantea un avance de entre 20 y 30% en las ventas, apoyado en los nuevos modelos, la ampliación de la red y una oferta más representativa de las tecnologías del grupo.

En el caso específico de la Haval H7, GWM estima vender entre 150 y 300 unidades mensuales adicionales con las dos motorizaciones presentadas, aunque reconoce que el resultado dependerá de la respuesta del mercado y de la posible ampliación de la gama.

El desafío será convertir los anuncios en resultados. La planta continúa sin una fecha definida, la competencia en México mantiene presión sobre los precios y los incentivos, y la expansión comercial exigirá sostener la calidad del servicio.

Albarrán considera que GWM tiene margen para recuperar el ritmo y demostrar la amplitud de su tecnología. Para 2027, la prueba será cumplir con los lanzamientos previstos, ganar presencia en el mercado y consolidar una operación capaz de respaldar sus ambiciones industriales de largo plazo en México.