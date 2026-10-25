Roadster, el primer Tesla que vuela (Cortesía)

Diego Severiano / Roberto Pérez S.

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Elon Musk lo vuelve a hacer y se convierte en tendencia con la presentación mundial del prototipo del Tesla Roadster, su primer auto volador, cuyo video logró en el primer día más de cinco millones y medio de visitas, además de ser la inspiración de cientos de memes y videos, algunos de otras marcas, que aluden a las acrobacias del superdeportivo volador de la marca.

La develación de la segunda generación del Tesla Roadster estuvo encabezada por Elon Musk, acompañado por el Jefe de Diseño, Franz von Holzhausen y el Vicepresidente de Ingeniería de Vehículos, Lars Moravy. Se llevó a cabo en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas. La presentación rompió con los paradigmas tradicionales del sector al realizar una prueba dinámica en vivo, en la que el Tesla Roadster subió por una rampa curva hasta quedar de cabeza, se mantuvo detenido unos segundos, giró en el aire y aterrizó sin problemas sobre el pavimento. En otra prueba, saltó por encima de cinco vehículos de la propia marca en una sola maniobra.

Sistema de succión y conducción boca abajo

Tesla Roadster, su primer auto volador (Cortesía)

Durante la prueba técnica, el Roadster ascendió por una rampa curva de gran ángulo hasta quedar en posición completamente invertida, impulsándose posteriormente en un vuelo controlado donde ejecutó una maniobra de giro en el aire (flip) antes de tocar el suelo. Asimismo, el vehículo realizó demostraciones de levitación y desplazamiento aéreo sobre una fila de autos de la propia marca de Elon.

El desarrollo del sistema de propulsión neumática del Roadster representa una transferencia directa de tecnología aeroespacial desde SpaceX que combina propulsores de gas frío y sistemas de succión de vacío inferior para lograr aceleraciones récord y breves maniobras de levitación.

Utiliza tanques COPV de fibra de carbono a 10,000 PSI que alimentan 10 boquillas de aire comprimido, generando más de 80 kN de empuje recargable.

Con el apoyo del empuje de los propulsores traseros, Tesla afirma que el Roadster logra pasar de 0 a 100 km/h en solo 0.81 segundos.

Además de los propulsores de despegue, el Roadster incorpora un sistema de ventiladores de vacío inferiores que succionan el aire debajo del chasis para generar más de 4,700 kg de carga aerodinámica (downforce). Esto le permitió sostenerse boca abajo en la rampa durante su presentación.

EMPUJE

La configuración Thrust emplea 4 boquillas de escape orientadas exclusivamente hacia la sección posterior para maximizar el empuje longitudinal en aceleración recta. La versión Rocket distribuye un total de 10 boquillas de descarga en el perímetro del chasis (frontales, laterales y traseras). Esta disposición geométrica perimetral proporciona control vectorial en los tres ejes de movimiento, permitiendo generar vectorización de empuje hacia adelante, fuerza de elevación vertical y momentos de guiñada para corrección de deriva y rotación lateral.

Tres versiones distintas

El modelo definitivo, según Musk, estará a la venta en 2028, y s ofrecerá en tres versiones: Performance, para calle, con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 1.6 segundos; Thrust, para pista, con un tiempo inferior a 0.9 segundos; y Rocket, diseñada para volar, con una aceleración inferior a 0.59 segundos. Esta última tendrá un solo asiento, estará disponible únicamente por invitación y no podrá circular legalmente por la vía pública.

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Un proyecto con casi nueve años de retraso

El Tesla Roadster se mostró por primera vez como prototipo conceptual en noviembre de 2017 (Cortesía)

El Tesla Roadster se mostró por primera vez como prototipo conceptual en noviembre de 2017, con la promesa de llegar al mercado en 2020. Los retrasos se acumularon y ahora Musk asegura que la producción comenzará en 2028.

La espera no ha frenado a los interesados. Hay quienes ya lo apartaron con 50,000 dólares, y otros incluso han dado hasta 250,000 dólares para ser de los primeros propietarios de este superdeportivo eléctrico, aunque vale la pena aclarar que no se ha hecho oficial el precio con el que saldrá a la venta.