VW ofrece aumento global de 8.24%; trabajadores votarán el tercer acuerdo

VW ofrece aumento global de 8.24% (Cortesía)

Por Roberto Pérez S.

ANUNCIO

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) alcanzaron un tercer acuerdo preliminar para evitar una huelga en la planta de Puebla. La propuesta establece un incremento económico global de 8.24% y será sometida a votación el miércoles 28 de octubre. Si los trabajadores la rechazan, el conflicto entrará en una etapa decisiva, pues la empresa sostiene que no abrirá una cuarta ronda de negociaciones.

El convenio se alcanzó después de varias horas de diálogo ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Como parte del entendimiento, las partes acordaron aplazar el emplazamiento a huelga hasta el jueves 29 de octubre, a las 11:00 horas, fecha en la que se conocerá el desenlace de la consulta.

La propuesta combina tres componentes: un aumento directo al salario de 4.4%, una aportación de 0.25% al fondo de ahorro y un pago único de 12 mil pesos, equivalente a 3.59% adicional, según la información difundida sobre el acuerdo. La vigencia será de 12 meses, por lo que la siguiente revisión salarial se realizaría en 2027.

La diferencia entre el aumento directo y el porcentaje global es relevante para los trabajadores. Aunque el paquete suma 8.24%, el incremento permanente al salario será de 4.4%; el resto corresponde al fondo de ahorro y al pago extraordinario. Por ello, la aceptación de la oferta dependerá también de cómo valore la base sindical la composición del beneficio y su impacto en los ingresos.

Tercer intento para cerrar la negociación

El nuevo ofrecimiento llega después de que los trabajadores rechazaron dos propuestas anteriores. La primera planteaba un incremento global de 10.04%, con un aumento salarial de 4.30% y una vigencia de 18 meses. Fue rechazada el 11 de septiembre.

La segunda contemplaba una mejora global de 13.16%, con un aumento directo al salario de 3.80% y una duración de 24 meses. Aunque el porcentaje total era mayor, los sindicalizados también la rechazaron, el 15 de octubre.