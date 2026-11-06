Tequilas El Jefe Luis obtiene cuatro medallas en Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026

El compromiso con el auténtico destilado artesanal de Jalisco y la estricta dedicación en cada etapa de elaboración vuelven a consolidarse en la escena internacional. En la más reciente edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026, los tequilas de la casa obtuvieron un total de cuatro medallas: dos de Oro y dos de Plata, refrendando la calidad de su portafolio frente a los jueces, sommeliers y catadores más exigentes del mundo.

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¿Qué es el Spirits Selection by Concours Mondial de BruxEl Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles es uno de los certámenes internacionales de bebidas espirituosas con mayor prestigio, rigor técnico y trayectoria en la industria global. Cada año, un panel multidisciplinario conformado por maestros destiladores, sommeliers y periodistas especializados evalúa muestras provenientes de los cinco continentes bajo una estricta cata a ciegas.

En este concurso se evalúa el perfil sensorial de forma completamente imparcial: balance organoléptico, complejidad aromática, limpieza en boca y fidelidad a la tradición del terruño, prescindiendo por completo de marcas o diseños de envase. Conquistar preseas en este certamen certifica la excelencia técnica y posiciona a nuestros destilados dentro de los estándares más altos del mercado internacional.

1. Tequila Blanco Artesanal El Jefe Luis — Medalla de Oro

1. Tequila Blanco Artesanal El Jefe Luis — Medalla de Oro

Origen: Jalisco, México

Distinción: Medalla de Oro (Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026)

Perfil sensorial: La pureza del agave en su estado más fiel. Destaca por sus notas intensas de agave cocido, complementadas con toques cítricos frescos y destellos herbales logrados a través de una fermentación controlada y una doble destilación tradicional que respeta la mineralidad del terruño jalisciense.

2. Tequila Gold Edition El Jefe Luis Extra Añejo 6 Años — Medalla de Oro

2. Tequila Gold Edition El Jefe Luis Extra Añejo 6 Años — Medalla de Oro

Origen: Jalisco, México

Distinción: Medalla de Oro (Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026)

Perfil sensorial: El pináculo de maduración y reposo de la casa. Con seis años de paciente añejamiento en barrica, ofrece un cuerpo robusto y aterciopelado con notas nobles de roble tostado, vainilla noble, caramelo y frutos secos, culminando en un final largo, cálido y elegante.

3. Tequila Blanco El Jefe Luis — Medalla de Plata

3. Tequila Blanco El Jefe Luis — Medalla de Plata

Origen: Jalisco, México

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Distinción: Medalla de Plata (Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026)

Perfil sensorial: Claridad brillante y equilibrio impecable en boca. Un destilado suave y fresco que exalta el dulzor natural y la franqueza de la planta, concebido tanto para degustarse solo como para estructurar coctelería de autor premium.

4. Tequila Añejo Cristalino El Jefe Luis 12 Meses — Medalla de Plata

4. Tequila Añejo Cristalino El Jefe Luis 12 Meses — Medalla de Plata

Origen: Jalisco, México

Distinción: Medalla de Plata (Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026)

Perfil sensorial: Doce meses de maduración en barricas de roble combinados con un minucioso proceso de filtración que retira la tonalidad ámbar conservando intacto el carácter amaderado. Entrega notas profundas de madera noble y especias dulces con una suavidad cristalina superior al paladar.

Tradición, Pasión y Excelencia Tequilera

Obtener cuatro reconocimientos en este concurso internacional es resultado del trabajo coordinado de nuestros jimadores, maestros tequileros y artesanos. Desde la jima de agaves en su punto óptimo de madurez hasta el embotellado final, se preserva la autenticidad del proceso tradicional para ofrecer al mundo destilados de colección.