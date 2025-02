El proyecto Netflix 2025: De ‘Frankenstein’ y ‘Stranger things’ a documental de Juanga y lo nuevo de Luis Estrada

Netflix 2025 Collage de imágenes de lo que se viene para Netflix. (Cortesía Netflix)

Netflix realizó un evento global en donde presentaron algunos de sus adelantos más importantes para este 2025 en donde Crónica Escenario estuvo presente, mostrando lo mejor de su cartera internacional así como lo más destacado de las producciones nacionales. Desde Guillermo del Toro y los Hermanos Duffer hasta Alfonso Herrera y María José Cuevas, esto es lo que se anunció por parte de la plataforma más importante actualmente.

Bela Bajaria, Jefa Global de Contenido de Netflix, ofreció una poderosa introducción para lo que se viene este año.

“ No importa lo que estés esperando, no hay forma de que estén completamente preparados para lo que viene . Con más de 700 millones de personas viendo, no podemos ser solo una cosa. Necesitamos ser la mejor versión de todo, desde series de televisión, películas y hasta juegos”, declaró mientras predijo que este año podría ser el más importante en la historia de Netflix.

Primero, en los anuncios internacionales, la figura de Guillermo del Toro apareció para ofrecer una breve introducción de lo que será una de las cartas más fuertes de Netflix este año: Frankenstein.

“ A lo largo de las décadas, este personaje se ha fusionado con mi alma de tal manera que se ha convertido en una autobiografía . No hay nada más personal que esto”, afirmó el cineasta mexicano.

Posteriormente, Ben Affleck ofreció un adelanto de la cinta de acción RIP, donde actúa al lado de Matt Damon en este proyecto dirigido por Joe Carnahan: “ Es un viaje realmente divertido y fascinante donde el público estará tratando de adivinar todo lo que va a pasar ”.

En la comedia, Netflix no se quedará atrás con la serie The Four Seasons que cuenta con Tina Fey, quien presentó el proyecto en el evento: “ Tuvimos la oportunidad de reunir un elenco lleno de comediantes muy queridos con el objetivo de recrear la misma vibra humana y cálida de la película en que se basa ”, explicó.

Como cierre de la parte internacional, los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, ofrecieron un adelanto del final de la popular serie.

“ Es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora. Al mismo tiempo, creemos que es nuestra historia más personal . Fue muy intenso y emocionante de filmar, tanto para nosotros como para nuestro elenco”, confesaron mientras prometieron que al lado de la plataforma, ya están trabajando otras dos historias próximas a estrenarse.

La siguiente parte de estos adelantos corrió con la presentación de Carolina Leconte, Vicepresidenta de Contenido para Netflix México, mostrando las producciones nacionales que llegarán a la plataforma este 2025. “Sin duda éste será el año más grande que Netflix ha tenido hasta hoy”, afirmó.

“ Será sorprendente y lleno de entretenimiento y este año cumplimos una década de hacer contenido original en español ”, apuntó, recordando el primer gran hito de ellos que fue Club de Cuervos.

“ Nuestro compromiso es seguir ofreciendo historias de primera con las que nuestros miembros mexicanos se identifiquen y así se vean más realidades reflejadas y convertirnos en los mejores aliados de la industria y la comunidad creativa y así logremos tener un impacto positivo en el país”, complementó la Vicepresidenta de Contenido para Netflix México.

Así, dio paso a los proyectos más importantes como Nadie nos vio partir, adaptación de la novela de Tamara Trottner con Tessa Ia y Emiliano Zurita, presentes en el evento para hablar de esta serie.

“ Es una historia que cuestiona profundamente al espectador sobre conceptos como el amor, la pareja, el perdón, la familia, el rol que tenemos como hijos, entre juzgar o entender ”, explicó la joven actriz, que compartirá créditos con Juan Manuel Bernal, Lisa Owen, Karina Guidi y Flavio Medina, entre otros.

“Los invitamos a que la vean, pues todos los que leímos el libro o conversamos con Tamara, la autora, salimos transformados de esta filmación. Nos regaló mucha sabiduría”, agregó Zurita.

Me late que sí será otro de los proyectos llevados a serie en Netflix por parte de nuestro país y Alberto Estrella, protagonista de esta historia basada en la estafa real de un sorteo de lotería, habló sobre el mismo.

“Fue una gozada seguir creciendo con esta historia y encontrarme con este personaje y poder compartir cámaras con mis colegas, Ana Brenda Contreras, Christian Tappan, Andrés Almeida, Mercedes Hernández y más”, comentó brevemente el actor.

El telón de las presentaciones a futuro se cerraría con dos presentaciones especiales más. Para la penúltima, el ganador del Ariel, Alfonso Herrera tomó el escenario para hablar sobre lo nuevo de Luis Estrada, la serie de siete episodios Las muertas, basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia.

“ Trabajar con Luis implica hacerlo con un rigor espectacular” , apuntó. “Y Jorge es un autor que habla de la mexicanidad desde un lugar muy profundo, oscuro y cómico. Lo mismo que Luis, quien personalmente puedo decir que se ha inspirado mucho en Ibargüengoitia”, dijo.

El broche de oro llegó con María José Cuevas, documentalista detrás de cintas como Bellas de noche y El caso Mataviejitas, que presentó un ligero adelanto de una serie documental que promete conquistar a México y el mundo sobre Juan Gabriel.

“ Tuvimos la fortuna de obtener un archivo videográfico invaluable que él mismo capturó desde los años 70 y hasta su muerte . Este material nos ha guiado en la construcción del documental y nos ha permitido entender quiénes fueron las personas más cercanas a él”, expresó la cineasta.