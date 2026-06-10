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Tom Holland fue el encargado de anunciar el inicio de las preventas para “Spiderman: Un Nuevo Día”, la próxima película del superhéroe que llegará a los cines el 31 de julio de 2025

Spiderman: Un nuevo Día ¿Cuándo será la preventa de boletos en Cinépolis y Cinemex?

Por Ana Paola Martínez Garrido
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Preventa de 'Spider Man: Un Nuevo Día' en México Los fanáticos podrán acceder a la venta anticipada de boletos la tercera semana de junio.

La nueva entrega del Hombre Araña llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2025 y, en México, ya se dieron a conocer las fechas para adquirir boletos de manera anticipada a través de las preventas de Cinemex y Cinépolis.

A través de redes sociales, ambas cadenas de cine compartieron un mensaje del actor Tom Holland, quien ha dado vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel desde su debut en Captain America: Civil War en 2016.

En el video, Tom Holland adelantó que los fanáticos podrán acceder a la preventa de boletos en cines dentro de una semana. Cinemex confirmó que la venta anticipada comenzará el próximo 17 de junio, mientras que Cinépolis pidió a los seguidores mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde dará a conocer próximamente la fecha en que habilitará su propia preventa.

Peter Parker comienza de cero: así será la trama de ‘Spiderman: un nuevo día’

La trama se desarrolla 4 años después de la entrega de Spiderman: sin camino a casa, cuando Doctor Strange provoco que el mundo se olvidada de quien era Peter Parker. Ahora, vive completamente solo y dedica su tiempo a ser un héroe en una ciudad que ya no conoce su identidad.

El título alude a Spiderman: Brand New Day, una etapa de los cómics centrada en un nuevo comienzo para Peter Parker. La película parece seguir una línea similar al mostrar a un héroe que deberá reconstruir su vida desde cero.

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