El emotivo mensaje de Julio ‘El Profe’ Ibáñez previo al México vs Sudárica: “Qué ganas de revancha...ellos nos humillaron y discriminaron”

Julio Ibáñez Tras ser detenido en el país de la selección rival, el periodista expresa que el enfrentamiento de este jueves 11 de junio será “una revancha”.

¡Arranca el Mundial FIFA 2026! Finalmente ha arribado el día que la afición al futbol de todo el mundo esperaba, teniendo por escenario de inauguración el Estadio Banorte de la Ciudad de México, además de que la selección Tricolor protagonizará el primer encuentro contra el equipo de Sudáfrica.

El primer enfrentamiento de la Copa del Mundo es siempre uno de los eventos más emocionantes del torneo, sin embargo, el México vs Sudáfrica de este jueves 11 de junio representa más que sólo un partido para el periodista Julio ‘El Profe’ Ibáñez, quien enfrentó un caso de detención internacional en el país de la selección rival.

“Lo tomo también como algo personal, como una revancha”, declaró en su mensaje de motivación a los jugadores mexicanos que saldrán a la cancha este jueves de inauguración mundialista.

Julio Ibáñez pide revancha en el México vs Sudáfrica: “ellos nos humillaron y nos discriminaron por ser mexicanos”

El periodista deportivo de TUDN, mejor conocido como ‘El Profe’ Ibáñez, publicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de YouTube, donde anima a la Selección Mexicana rumbo a su primer partido en el Mundial 2026.

“Tenemos que cobrarle una revancha a Sudáfrica”, señala el título del video, ya que Ibáñez rememora los momentos de indignación y tensión que vivió en Sudáfrica durante su viaje de cobertura para saber más de la selección que México enfrentará este jueves 11 de junio en la inauguración mundialista.

En marzo del año presente, Julio Ibáñez y Daniel García, camarógrafo que le acompañaba, fueron detenidos por las autoridades sudafricanas; de acuerdo con los cargos que se dieron a conocer, argumentaron “terrorismo” al presuntamente elevar un dron en zona restringida.

“Lo tomo como algo personal, como una revancha”, declaró el periodista, explicando que desde el momento en el que García y él entraron a Sudáfrica, fueron seguidos por las autoridades, quienes excusaron su vigilancia con “cualquier pretexto”.

Ibáñez explica: “Nos acusaron de terrorismo, espionaje, de estar de ilegales en su país y de crimen organizado”, por lo que tuvieron que declararse culpables de volar un dron sin permiso, el equivalente a una multa de tránsito. Esta experiencia, según señaló el periodista, demuestra que las autoridades sudafricanas discriminaron a los periodistas “por ser mexicanos”.

Debido a ello, ‘El Profe’ Ibáñez anima a la Selección Mexicana a que jueguen “por los suyos, por su familia, por su pasado, por la historia que los ha traído hasta acá”, reconociendo las dificultades que los jugadores seleccionados han vivido para llegar al sitio en el que hoy se encuentran.

Ibáñez agregó: “Háganlo por un país que necesita de alegrías, un país que es precioso [...], pero también háganlo por mí, porque creo que solamente esta espina que lastimó mi corazón y puso en pausa tres meses de mi vida se va a sanar con lo que más me gusta, con lo que más me mueve”, expresó, refiriéndose a su profesión cercana al futbol.

¿Qué pasó con el periodista Julio Ibáñez en Sudáfrica?

El periodista Julio Ibáñez —mayormente conocido como‘Profe’— y Danny García, camarógrafo, viajaron a Sudáfrica para realizar una cobertura de la selección rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, no obstante, fueron detenidos por presunto “terrorismo” al elevar un dron para hacer tomas, según señalaron autoridades sudafricanas.

La detención se dio mientras Ibáñez realizaba una transmisión en vivo en la habitación del hotel a través de su cuenta de TikTok, entonces fue interrumpido por hombres armados que irrumpieron en el cuarto para privarlo de su libertad.

Esta noticia se dio a conocer el 25 de marzo por el columnista Carlos Ponce en el Diario Récord, situación que estalló inmediatamente en los medios y redes sociales, además de atraer la opinión de otros periodistas que se pronunciaron contra el comportamiento de las autoridades de Sudáfrica, como fue el caso de David Faitelson.

Tras un largo proceso, en el que recibió apoyo de TUDN y Televisa, Ibáñez volvió a México el miércoles 3 de junio, al igual que su compañero Daniel García, sin embargo, la situación dejó detrás una amarga experiencia para los dos periodistas.