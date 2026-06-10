Guadalajara Open 2026: Mau y Ricky se suman al torneo de tenis con un show exclusivo

Mau y Ricky pondrán ritmo al Guadalajara Open 2026: Foto: Cortesía

A poco más de tres meses de que las mejores tenistas del mundo regresen a Zapopan, el Guadalajara Open presentado por Santander comienza a revelar algunas de las sorpresas que acompañarán su edición 2026. Y una de las más esperadas llega desde la música.

El dúo venezolano Mau y Ricky, responsable de éxitos que han conquistado a millones de seguidores en América Latina, ofrecerá un concierto especial dentro de las actividades oficiales del torneo, consolidando una fórmula que ha convertido al Guadalajara Open en mucho más que una competencia deportiva.

La presentación está programada para el próximo 17 de septiembre, una vez concluida la jornada de cuartos de final, en una noche que promete combinar el alto nivel competitivo del tenis profesional con uno de los espectáculos musicales más atractivos del calendario deportivo nacional.

En los últimos años, el Guadalajara Open ha logrado posicionarse como uno de los eventos deportivos más importantes de América Latina.

La organización ha apostado por ampliar la experiencia de los asistentes, integrando propuestas culturales y musicales que complementan la emoción que se vive dentro de la cancha.

La llegada de Mau y Ricky responde precisamente a esa visión.

Los intérpretes de canciones como La Boca, Desconocidos y Ya No Tiene Novio serán los encargados de transformar el recinto deportivo en un escenario de fiesta para miles de aficionados que buscan una experiencia integral durante el torneo.

La presentación forma parte de una estrategia impulsada por GS Sports Management para convertir al Guadalajara Open en un referente regional donde converjan el deporte de élite y el entretenimiento en vivo.

El regreso del mejor tenis femenil del mundo

El concierto llegará en el marco del Guadalajara Open presentado por Santander, torneo categoría WTA 500 que se celebrará del 13 al 19 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan.

Durante una semana, algunas de las principales figuras del circuito femenil internacional competirán por una bolsa superior a 1.2 millones de dólares, una cifra que confirma la relevancia del certamen dentro del calendario profesional.

La edición 2026 también presentará novedades importantes para los aficionados.

Por primera vez, el cuadro principal arrancará desde el domingo 13 de septiembre, ampliando el número de jornadas y permitiendo que los asistentes disfruten de una mayor cantidad de partidos de alto nivel.

Iva Jovic vuelve a Guadalajara

Entre las historias deportivas que generan expectativa destaca el regreso de la joven estadounidense Iva Jovic.

La tenista se convirtió en una de las grandes revelaciones de la edición pasada tras conquistar en Guadalajara su primer título profesional individual cuando apenas tenía 17 años.

Su participación vuelve a colocar los reflectores sobre una jugadora que muchos especialistas consideran parte de la próxima generación de estrellas de la WTA.

Boletos disponibles y venta por fases

La organización informó que los boletos ya se encuentran disponibles bajo un esquema escalonado de venta anticipada.

Las fechas son las siguientes:

Fase 1: del 28 de mayo al 12 de julio.

del 28 de mayo al 12 de julio. Fase 2: del 13 de julio al 23 de agosto.

del 13 de julio al 23 de agosto. Fase 3: del 24 de agosto al 19 de septiembre.

El sistema permitirá a los aficionados acceder a mejores precios durante las primeras etapas antes de los incrementos programados conforme se acerque el inicio del torneo.