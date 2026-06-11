Gatto Así es la nueva película de Pixar: Gatto estrena su primer avance (X: @Pixar)

¡Ciao Ciao Gatto!

Disney y Pixar lo volvieron a hacer. Lanzaron el primer tráiler oficial de Gatto, su nueva película animada.

El avance no solo nos deja ver la relación de tres gatos en Italia, sino también un cambio radical en la animación, dejando de lado el estilo tradicional del estudio; ahora optó por una nueva estética, más artística.

Primer vistazo de Gatto

Pixar muestra el primer adelanto del próximo largometraje, el largometraje número 32 de la compañía cinematográfica más longeva de la animación, filme que lleva el título de Gatto, una aventura de humor negro que nos sumerge en la bella Italia.

El film está bajo la dirección de Enrico Casarosa, la mente creativa que anteriormente había trabajado en el estudio con su primer largometraje, Luca, acerca del verano de dos niños italianos que, con el toque del agua, se transforman en monstruos marinos.

Ciao Gatto

Watch the new teaser for Disney & Pixar's #Gatto, arriving in theaters March 5, 2027 pic.twitter.com/QFFQXOO2PV — Pixar (@Pixar) June 11, 2026

¿Cuál es la trama de Gatto?

La trama nos lleva directo a los canales de Venecia, Italia. Aquí conocemos a Nero, interpretado por Mark Ruffalo, un gato negro callejero que sufre por la famosa maldición de la mala suerte.

Buscando sobrevivir, Nero termina debiéndole un gran favor a Rocco, interpretado por Laurence Fishburne, el temido líder de la mafia felina de la ciudad. Para salir de este enorme lío, nuestro protagonista tendrá que confiar en una artista callejera llamada Maya; también nuestro protagonista enfrentará los prejuicios sobre la mala suerte simplemente por ser un gato de color negro.

¿Cuándo llegará Gatto a las salas de cines?

Como este nuevo estilo de pintura toma mucho tiempo de producción, el estreno de Gatto en cines planea ser estrenada para el 5 de marzo de 2027. Habrá que esperar un poco, pero el primer vistazo promete que valdrá la pena la espera.