EDC México triunfa como uno de los magnos eventos de música electrónica en el mundo

Imagen del cierre del EDC una de las grandes postales de la noche. (EDC)

El Electric Daisy Carnival (EDC) 2025 volvió a iluminar la Ciudad de México en su última noche gracias a su habitual despliegue de luces, sonido y beats. Desde clásicos reinventados hasta sets que no lograron despegar, la noche estuvo llena de momentos célebres y algunos tropiezos.

Pero más allá de los artistas y las canciones, el EDC México se ha consolidado como un evento clave en la escena electrónica mundial, compitiendo con sus contrapartes en Las Vegas y Orlando y siguiendo el paso de algo tan enorme como Tomorrowland.

Desde su llegada en 2014, el EDC México ha crecido exponencialmente hasta convertirse en uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. No solo es el evento de Insomniac más grande fuera de Estados Unidos, sino que ha logrado consolidar a nuestro país como un destino de referencia para el EDM (Electronic Dance Music), además de que siempre abre las puertas al talento local.

Mientras que el EDC Las Vegas es conocido por su producción masiva y una asistencia global, el EDC México tiene una particularidad que lo hace único: su conexión con el público latinoamericano.

La energía de los asistentes, la fusión de la música electrónica con influencias regionales y la atmósfera de fiesta interminable le dan un sello especial. No es solo un festival de música, sino una celebración de cultura y comunidad, donde el beat se mezcla con elementos como los mariachis o el reggaetón, demostrando que la escena electrónica no es ajena a los sonidos latinoamericanos.

A diferencia de otros festivales, el EDC México ha sabido atraer tanto a fans de géneros comerciales como el house progresivo o el big room, hasta los seguidores más fieles de estilos underground como el techno, el hardstyle y el psytrance.

Imagen del cierre del EDC Es uno de los eventos musicales más grandes del país. (Danieska Espinosa)

La distribución de los escenarios permite que cada nicho tenga su espacio, y es por ello que escenarios como Wasteland, uno de los más atractivos para los visitantes a la cita musical, que está enfocado en los sonidos más duros, se convierten en un punto de encuentro clave para los amantes del hard dance y lo urbano.

La moda también juega un papel fundamental y en esta edición no fue la excepción. En un día donde la lluvia fue ahuyentada por el beat, los asistentes llevaron atuendos coloridos, con luces LED, glitter y ropa inspirada en la cultura rave, haciendo del festival un espectáculo tanto en el escenario como entre el público, donde incluso letreros cómicos hacia Trump o de renuncias a su trabajo figuraron en el público asiduo, algunos ya cansados por el trajín de los 3 días y otros frescos para vivir un cierre digno.

Uno de los aspectos más impactantes de esta edición fue el uso de drones para formar palabras e imágenes alusivas al evento en el cielo, algo que se esperaba desde el viernes pero solamente ocurrió el domingo. Esto no solo añadió un componente visual impresionante, sino que demostró la evolución del festival en términos de producción.

El escenario Wasteland fue el epicentro de los sonidos más duros de la noche. TNT y Coone hicieron vibrar a los asistentes con su característico estilo hardstyle, logrando momentos de catarsis colectiva. Uno de los momentos más celebrados fue el remix de “I can’t help falling in love with you”, que generó una romántica a pesar de los tonos que venían manejando.

Uno de los grandes momentos de la noche y de los más esperados al ser el invitado sorpresa fue la aparición de Steve Aoki en el escenario Dos Equis. Su set fue una montaña rusa de energía, con temas como “Heads will roll” y “Pursuit of happiness” (de la icónica película Proyecto X).

También incluyó un remix de BTS, demostrando su versatilidad. Además, su tradicional pastelazo a sus fans y un homenaje estilo mariachi interpretando “Cielito lindo” dejaron muy en alto su presencia en esta fiesta.

Imagen del cierre del EDC México fue homenajeado. (Danieska Espinosa)

Antes de la explosión de Afroki y la esperada presentación de Tiësto, Dmitri Vegas comenzó a calentar motores para ese explosivo cierre con su característico Big Room, preparando a la audiencia para el proyecto Afroki, de los djs Afrojack y Steve Aoki, que dejó una huella muy particular en esta edición con un set que destacó por su mezcla de nostalgia y energía. “Titanium” fue uno de los momentos más coreados, y una vez más “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, de Bad Bunny, se convirtió en un himno de la noche.

El legendario Tiësto tuvo un set con altibajos. Arrancó con energía baja, sin embargo, logró levantar el ánimo con un remix de “Set fire to the rain” de Adele y algunos clásicos old school.

Su interacción con el público fue clave, gritando “¡México!” repetidamente y anunciando su próximo concierto el 14 de junio en el Palacio de los Deportes. A pesar de ello, su cierre fue abrupto.

Finalmente, cada escenario culminó de manera espectacular, con un despliegue visual impecable que preparó el ambiente para la clausura. El Kinetic Field fue el epicentro del adiós de este año con un show que combinó luces, visuales y la esperadísima tecnología de drones.

El EDC México 2025 reafirmó su posición como uno de los festivales más importantes del mundo, destacando no solo por su cartel de artistas, sino por la experiencia única que ofrece a sus asistentes. Con cada edición, el EDC sigue escribiendo su historia, demostrando que la música, la tecnología y la pasión del público pueden crear experiencias inolvidables.