‘Destello’: Una obra sobre amor, trastornos, complejidades y redención

Presentación de la obra 'Destello' El director Sebastián Sánchez Amunátegui, Michael Batten autor de la obra junto los actores Pablo Perroni y Alejandro Oliva. (CUARTOSCURO/Edgar Negrete Lira/Edgar Negrete Lira)

Este jueves 27 de marzo se estrenó Destello en el Foro Lucerna, una obra de teatro dirigida por Sebastián Sánchez Amanátegui, protagonizada por Pablo Perroni y Alejandro Oliva, escrita por el dramaturgo británico Michael Batten. Actualmente el libreto ha tenido pequeñas adaptaciones respecto a la sociedad mexicana.

Destello cuenta la historia de Julio y Carlos, una pareja de esposos, que viven una vida perfecta, con carreras exitosas y un hogar impecable, sin embargo, esto se verá afectado, cuándo un acontecimiento inesperado cambié la vida que han creado juntos.

A raíz de un lunes por la noche, Julio se verá atrapado y atormentado por momentos determinantes y recuerdos distorsionados que lo llevan a enfrentarse con verdades aterradoras, derrumbando su vida perfecta.

La obra plantea temas de amor, pasión, trastornos, complejidades y redención. Es una producción que se estrenó el año pasado en Londres, siendo la segunda producción que se hace fuera de Reino Unido, convirtiéndo a México en protagonista.

Por su parte, Michael Batten, relata un poco más sobre la obra y cuenta cómo surge este drama, tomando a sus abuelos como inspiración.

“Es una obra muy sorpresiva, juega con el tiempo, con qué momento ocurren las cosas. Escribir algo que conmoviera a las personas y jugará con la memoria de los recuerdos, el hecho de que los recuerdos van cambiando con el tiempo, el paso de los años hacen que los recuerdos se empiezan a distorsionar y también en una pareja”, dijo.

“Cada uno puede tener un recuerdo diferente del mismo evento y cuando recuerdas la última vez, no es cómo lo viviste, quise ponerlo en una obra y quisiera que conmueva al público”, siguió.

“Mis abuelos me dieron la idea, toda la vida que vivieron juntos mis abuelos, llevan 72 años juntos, el amor que ambos tienen me hizo escribir está obra, pero la quise hacer gay”, comenta Michael.

Para esta obra se espera que el público esté enterado lo menos posible del drama, para que pueda disfrutarse plenamente la presentación. “Es una obra que impacta, que habla de muchas cosas”, comentó Pablo Perroni.

Así mismo, Perroni nos contó que este proyecto es una de las más importantes de su carrera hasta el idea de hoy, ya que los años y la experiencia que ha tenido le ha servido para poder interpretar este personaje:

“Esta historia es importante en este momento, por muchas razones, por mi edad, por lo que me ha tocado vivir, está obra no la hubiera podido hacer, hace tres años, es algo completamente diferente a lo que he hecho”, expresó.

“Porqué curiosamente tiene que ver más conmigo, por eso es tan trágico, por qué toca cosas muy de Pablo, normalmente hago gente con mucho carácter, enojados y es otra cosa”, añadió.

Por otro lado, se esperaba que la obra se estrenará el 13 de marzo de este año, sin embargo, debido a un problema de salud por parte de Alejandro Oliva, uno de los protagonistas, causó que la producción hiciera una pausa para el estrenó.

“Tuve que cortar porque tuve un problema de salud muy grave, a la mitad se tuvo que cortar, fui internado en el hospital un mes, a punto de morir”, dijo.

“Y para mí, entró esto de soy un actor, no soy un pintor ni nada de eso, soy un actor, entonces, está la posibilidad de que consigan alguien más, y uno como actor tiene que aceptar esa realidad, no hay nada que yo pueda hacer, en esos momentos para mí fue muy fuerte, me quedé pensando unos días en que le tenía que decir adiós a la obra”, sumó.

“Pero Pablo me marca y me dice que iban a mover lo que tuvieran que mover, para estrenar está obra conmigo, y para mi eso fue, de verdad no sé cómo hacerles hincapié de lo importante que es esta obra, es una obra con la que conecté muchísimo, es una obra que se tenía que contar, es una historia hermosa, es hermosamente desgarradora”, comentó Alejandro.

Así mismo, Perroni destacó que la participación de Alex en el drama era muy importante, pues se había creado una fuerte conexión entre ambos y la interpretación del personaje no sería lo mismo sin él.

Finalmente, Batten compartió su felicidad por qué Destello se estrene finalmente en tierras mexicanas: “Me siento honrado de tener mi obra en México y tenerla en español es muy perfecto”, concluyó.