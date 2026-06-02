¿Qué tienen en común Bizarrap y Toy Story 5? Este es el nuevo personaje del filme

Toy Story Bizarrap será parte de las aventuras del Vaquero Woody y sus amigos. (Especial)

Toy Story 5 es la nueva entrega de Woody y sus amigos, nadie puede olvidar a Buzz Lightyear, Hamm, al Señor Cara de Papa, a los Marcianos, pero habrá un personaje que llamará la atención y la voz la hará Bizarrap, el DJ y productor de música.

¿Por qué Bizzarrap será parte de ‘Toy Story 5’?

Así es, para esta entrega Disney quiso hacer uso de voces nuevas y con perfiles llamativos, por lo que Bizarrap encaja perfectamente con estas situaciones y es por ello que le hicieron un llamado para participar en el filme.

De esta forma, la quinta entrega de ‘Toy Story’ generó gran expectativa entre el público y los fans, pero ahora, con Bizarrap como parte del elenco, la historia tiene un nuevo personaje y por ende, se espera que sea toda una aventura digna de la saga.

Es por esto que el DJ argentino Bizarrap aceptó la propuesta y debutará como actor de doblaje, por lo que a través de redes sociales hizo pública esta situación para todos sus fans.

¿Quién es el DJ Bizarrap?

Gonzalo Julián Conde, es mejor conocido como Bizarrap, ahora, es un productor discográfico, compositor y DJ, pero llama la atención su forma de trabajar y lo viral que es su música.

Es por eso que artistas de la talla de Nathy Peluso, Peso Pluma, Residente y Shakira aceptaron trabajar a su lado, ya que saben que cada canción puede sumar millones de reproducciones.

Por otra parte, a través de una serie de fotografías, Bizarrap reveló que es parte de 'Toy Story 5’ y su personaje será el de ‘Santa del Jardín’, por lo que es parte de estos personajes icónicos.

‘Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de ‘Toy Story 5’. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias, Disney, por la oportunidad”, escribió Bizarrap en sus redes sociales.

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’?

Ahora, ‘Toy Story 5’ llegará a las salas de cine en México el próximo 18 de junio, pero no sólo Bizarrap es invitado, ya que Bad Bunny también prestará su voz para “Pizza con lentes”, un nuevo juguete que también dará de qué hablar.

Otra artista que también tendrá parte en el filme es Taylor Swift, con la canción ¿I Knew It, I Knew You’ para el soundtrack oficial y saldrá a la luz este fin de semana en todas las redes sociales.

Así que si eres fan de Bizarrap y Bad Bunny, podrás disfrutar del doblaje que realizaron en ‘Toy Story 5’ la nueva aventura del vaquero Woody.