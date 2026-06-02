Martin Scorsese respalda a la IA: colaborará con la empresa Black Forest Labs como socio y asesor

Scorsese colaborará con la IA La leyenda viva del cine contemporáneo, Martin Scorsese, será socio y asesor de una empresa emergente de Inteligencia Artificial.

El reconocido y galardonado cineasta, Martin Scorsese, sorprendió al público seguidor del cine y a la misma industria al revelarse que será socio y asesor de una empresa emergente de Inteligencia Artificial, asegurando que el séptimo arte aún es una maestría joven a la que se le debe permitir su evolución.

Mediante un comunicado compartido en exclusiva con The New York Times, la leyenda viva del cine explicó que la tecnología es capaz de “expandir los límites de la creatividad”, por lo que colaborará con la empresa Black Forest Labs para la generación de imágenes y videos que faciliten el trabajo de un director durante la preproducción de una película, reduciendo gastos y tiempo valiosos.

Scorsese colaborará con empresa de IA como socio y asesor: “el tiempo es dinero”

El acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial la ha llevado a ocupar espacios humanos que, diez años atrás, jamás habrían considerado otorgar su responsabilidad a la tecnología emergente, especialmente en el sector artístico del cine, la música o la literatura, siendo el primero de ellos en el que más se ha percibido el impacto de las herramientas IA.

Frente a la resistencia de la comunidad creativa de Hollywood contra la Inteligencia Artificial en el proceso artístico del cine, mayormente expuesta en figuras como Guillermo del Toro y Seth Rogen, el legendario cineasta detrás de obras como Taxi Driver o The Irishman, sacudió el campo del séptimo arte tras revelarse que colaborará como socio y asesor en Black Forest Labs, emprese emergente de IA que se especializa en la generación de imágenes y videos.

“Me entusiasma enormemente que alguien como Martin Scorsese, uno de los cineastas más grandes e impresionantes de la historia, esté utilizando nuestra tecnología y tenga curiosidad por explorarla", declaró Robin Rombach en una entrevista con The New York Times vía Zoom; Rombach es el director ejecutivo de la compañía que Scorsese respaldará a partir de ahora.

Martin Scorsese has joined a generative AI startup as a partner and advisor.



He adds that he has used AI during pre-production to help with storyboarding — “with this tool, I can share what I’m visualizing more clearly & efficiently to my creative team — the production designer,… pic.twitter.com/PDZStpWVuy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 2, 2026

Por otra parte, el galardonado cineasta señaló que su interés en la herramienta IA se inclina a la expansión de la creatividad que puede existir entre tecnología y narrativa, subrayando que "el cine es un medio joven, con apenas 125 años de antigüedad, así que debemos estar abiertos a su evolución".

De acuerdo con Scorsese, comunicar la idea en su cabeza siempre ha sido “un problema” durante siete décadas de su carrera, por lo que encuentra en la Inteligencia Artificial generadora de imagen y video una “forma más clara y eficiente” de mostrar a su equipo creativo lo que visualiza como resultado final de la producción en proceso.

“Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica”, declaró en el comunicado exclusivo, compartiendo que compartir el guion gráfico de manera inmediata resultó ser una “experiencia liberadora” de su creatividad.

Los límites de Martin Scorsese respecto a la IA: ¿en qué consiste su colaboración con la herramienta?

La participación de Scorsese como socio y asesor de una empresa de Inteligencia Artificial tiene sus restricciones, ya que pretende limitar el uso de las herramientas IA exclusivamente al storyboard, la herramienta de planificación visual que funciona para previsualizar una historia antes de llevarla a cabo.

“Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir”, explicó Martin Scorsese en el comunicado, detallando que la tecnología de Inteligencia Artificial podrá agilizar el tiempo de preproducción al visualizar de forma más clara la idea al equipo creativo.

Un portavoz del cineasta compartió que la conexión del cineasta con Black Forest Labs se produjo a través de BroadLight Capital, inversor en la empresa emergente y compañía cofundada por Rick Yorn, quien es el representante artístico de Martin Scorsese.

Esta noticia se revela en pleno estallido de la comunidad de animación contra la Inteligencia Artificial, después de que Jorge R. Gutiérrez anunciara su participación en los proyectos realizados con IA para Amazon, retirándose del programa tras la brutal crítica del público.