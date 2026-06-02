Boletos del Coca-Cola Flow-Fest 2026: precios, fecha y horarios de preventa

Boletos para el Flow Fest 2026. El festival que reunirá a las principales figuras del género urbano en noviembre anunció los precios oficiales de sus abonos (Gustavo Alberto)

Luego de que se anunciara el line-up completo del festival más grande del género urbano, el Coca-Cola Flow-Fest anunció este martes 2 de junio la lista de precios para los abonos de acceso para el 28 y 29 de noviembre de 2026.

Lista de precios y fechas

Los precios van entre los 2 mil 400 hasta los 6 mil 400 pesos mexicanos dependiendo de la fase y el tipo de entrada.

General: $2,480 (Fase 1), $2,880 (Fase 2) y $3,250 (Fase 3).

ComfortPass presentado por Banamex: $3,290 (Fase 1), $3,790 (Fase 2) y $4,240 (Fase 3).

Banamex Plus: $4,980 (Fase 1), $5,650 (Fase 2) y $6,450 (Fase 3).

Amor con amor se paga 🫶 Los abonos tienen precios que no se ven a diario 🎫 Te esperamos en el #CocaColaFlowFest26 🫡 pic.twitter.com/WaaO00RFDZ — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) June 2, 2026

Los accesos a los dos días del festival se distribuirán de forma escalonada a partir de este martes para concluir con la venta al público en general el próximo viernes 5 de julio.