‘Assassin’s Creed’ se reinventa con ‘Shadows’, su aventura más ambiciosa

La franquicia de videojuegos Assassin’s Creed, una de las más exitosas de la historia, con más de 230 millones de copias vendidas en todo el mundo, ha pasado desde su primera entrega en 2007 por la Jerusalén de las cruzadas, el Egipto de los faraones o la Florencia de los Médici, aunque sus fans siempre soñaron con un destino, Japón, que aterriza ahora con la aventura más ambiciosa hasta la fecha.

Assassin’s Creed Shadows ha reinventado la fórmula de éxito. A los habituales paisajes y ambientación insuperables a los que acostumbra la saga se suma el esfuerzo por mejorar una jugabilidad por momentos repetitiva y con esta entrega Ubisoft se ha volcado en hacerla más profunda y variada que nunca, algo que logra con una experiencia de juego mucho más inmersiva y divertida.

Para ello, han elegido como contexto la unificación de Japón. En concreto, la era Azuchi Momoyama (1573-1603), que corresponde con esa imagen romántica y convulsa de la historia nipona y el auge de las principales ciudades, guerreros samurai, ninjas, luchas de poder entre clanes, castillos, templos y leyendas.

Desde el primer momento, la sensación es la de estar viviendo en primera persona una película de samuráis, en una experiencia gigantesca cuya historia principal nos llevará completarla cerca de 50 horas. Una duración que se irá a las más de 100 horas si queremos completar todos los logros y misiones secundarias.

En lugar de imponer un único personaje jugable, Shadows se han decantado por permitir, tras un tutorial bastante extenso y completar gran parte de la aventura, que sea el propio jugador el que decida con quién jugar cada una de las misiones a elegir entre un guerrero samurai o una ninja shinobi, con todo lo que eso implica en la experiencia de juego.

Yasuke, inspirado en la historia real de un legendario samurai africano, afrontará la partida de una manera más directa y combate cuerpo a cuerpo, mientras que Naoe será la letal ninja que actúa en la sombra, con el sigilo como arma principal y un gancho para desplazarse y balancearse al más puro estilo Spiderman como principal novedad.

“Tenemos dos personajes icónicos. Podemos jugar con uno u otro. Pero los dos personajes son seleccionables en un punto concreto del juego y una vez el argumento abre esta posibilidad puedes elegir. Tienen misiones específicas, armas diferentes y un estilo diferente pero la mayor parte del juego se puede completar con los dos”, destaca a EFE, Jonathan Dumont, director creativo del juego.

Las cuatro estaciones





Kioto, Osaka y el resto de localizaciones del juego lucen espectaculares, llenas de vida y todo lujo de detalles. Los viajeros reconocerán en el juego estampas japonesas recreadas a la perfección como el Kinkakuji o Pabellón Dorado de Kioto, los castillos de Azuchi o Himeji o el templo budista de Koyasan.

El título cuenta con una fluidez y un realismo que explotan al máximo gracias a su nuevo motor gráfico, que permite otra de sus grandes novedades de diseño, la inclusión de estaciones climáticas que afectan a la meteorología en el juego.

Una novedad que luce a las mil maravillas y crea escenarios en constante cambio y en los que la nieve, el viento o la lluvia no son meros efectos visuales sino que afectan a la jugabilidad, al impedir, por ejemplo, que el personaje pueda esconderse en zonas cubiertas por la nieve o nade en estanques congelados.

Shadows llega este 20 de marzo a PS5, Xbox Series y PC/Mac y lo hace después de varios meses de retraso (lo que no impide que haya que instalar un parche de inicio) con una trama que se toma su tiempo en arrancar pero viene cargada de drama, tensión, venganza y mucha violencia.

Enorme y espectacular





Una nueva entrega que cuenta con un sistema de combate progresivo muy rolero en el que la sangre corre siempre a borbotones (rasgo característico de las películas de samurais de los años 60), de modo que rematar o desmembrar a los oponentes está a la orden del día.

Eso sí, en las opciones del juego siempre se puede “edulcorar” la experiencia eliminando tanto la sangre como la cinemática de descuartizar enemigos.

Especial mención tienen las “guaridas”, aldeas que sirven de refugio para los protagonistas y que son juegos de estrategia en sí mismos. En este espacio todo es personalizable: añadir edificios, cambiar su estética, mejorarlos y contratar personal, transformando la experiencia del jugador.

Shadows es un juego gigantesco que lo tiene todo. Seguir las misiones principales a veces es confuso y no es raro desorientarse y no saber qué toca o dónde tienes que ir. Hay tanto qué hacer, objetivos por cumplir y zonas por descubrir que literalmente puede llegar a abrumar si no se organizan bien las prioridades.

Cuenta con un mapa enorme en permanente movimiento y lleno de vida que luce espectacular, cientos de personajes y misiones secundarias, libertad absoluta, una historia con giros inesperados de guión, un motor gráfico impecable y acción a raudales.

Elementos que harán las delicias de los aficionados a la saga y, sobre todo, a los amantes de Japón, que encontrarán en este título una enciclopedia del país, mientras disfrutan de una aventura épica que aporta aire fresco a la saga de asesinos más famosa de los videojuegos.