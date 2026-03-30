Meryl Streep y Anne Hathaway promocionan El Diablo viste a la Moda 2 en México: así fue su presentación en la CDMX

Mery Streep y Anne Hathaway Las protagonistas estuvieron en la Ciudad de México este lunes 30 de marzo como parte de su tour de promoción de la película "El Diablo Viste a la Moda 2"

Después de más de 20 años del estreno de El Diablo Viste a la Moda (The Devil wears Prada), este 2026 llegará la inesperada secuela con parte de su elenco original a las salas de cine. Ahora, las protagonistas Anne Hathaway (Andrea “Andy” Sachs) y Meryl Streep (Miranda Priestly) se encuentran en la capital de nuestro país para hacer promoción del filme y tuvieron un evento público frente a la Casa Azul de Frida Khalo en la alcaldía Coyoacán.

Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a CDMX para promocionar El Diablo viste a la Moda 2

Ta como anunció la productora 20th Century Fox, la capital de nuestro país forma parte de un tour para promover la segunda parte de esta historia. México suele ser un mercado clave para las grandes producciones de Hollywood, razón por la que múltiples estudios realizan eventos especiales con parte del elenco principal para invitar al público a las salas de cine.

Ahora, este lunes 30 de marzo, la CDMX recibió la sorpresa de tener a Anna Hathaway y Meryl Streep, las protagonistas del filme que regresan 21 años en la Ciudad de México. El evento se realizó frente a la Casa Azul de Frida Kahlo en la alcaldía Coyoacán con la presencia de algunos medios especializados así como de diferentes fans de la saga, quienes aprovecharon para saludar a las actrices y tomarse algunas fotos y videos.

Durante la conferencia, ambas tuvieron la oportunidad de hablar de lo que significó esta película en sus carreras y sus sentimientos al regresar poco más de dos décadas después para interpretar a estos dos icónicos personajes.

La película estará disponible en cines de México a partir del próximo jueves 30 de abril