De Scarlett Johansson a Paul Mescal o Pedro Pascal, las estrellas para Cannes

Estrellas para el Festival de Cannes 2025 (ESPECIAL)

Scarlet Johansson, Paul Mescal, Pedro Pascal, Tom Hanks, Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch, Emma Stone y Austin Butler son solo algunas de las estrellas que se esperan en la 78 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 13 al 24 de mayo y cuya selección de filmes fue anunciada este jueves en París.

Una vez más, Cannes se convertirá en el centro mundial del cine y Croisette en una reunión de estrellas, que llenarán de glamour la alfombra roja del festival.

Entre las películas anunciadas por el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, está el nuevo título de Wes Anderson, The Phoenician Scheme que, como es habitual, tendrá un amplio reparto lleno de nombres famosos.

Entre ellos los de Tom Hanks, Bryan Cranston, Benicio del Toro, Benedict Cumberatch, Charlotte Gaingsbourg o la joven Mia Threapleton, hija de Kate Winslet.

En el filme también aparece Scarlett Johansson, que estará por duplicado en Cannes, donde presentará en la sección Una cierta mirada su primer filme como directora, Eleanor the Great, sobre la amistad de una mujer de 90 años con una joven de 19, protagonizada por la veterana June Squibb y Chiwetel Ejiofor.

Otro que estará por duplicado es el británico Josh O’Connor, que participa en dos filmes de la competición oficial: The Mastermind, de Kelly Reichardt, junto a Gabby Hoffman, y The History of Sound, de Oliver Hermanu, una de las cintas más esperadas, en la que protagoniza una historia de amor con Paul Mescal.

Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler y Joaquin Phoenix forman otro de los repartos más atractivos de las películas que se podrán ver en Cannes, en este caso Eddington, de Ari Aster, que luchará por la Palma de Oro por su historia sobre una pareja atrapada durante la pandemia en un pequeño pueblo de Nuevo México.

En O secreto agente, un thriller de Kleber Mendonça Filho ambientada en 1977 durante la dictadura militar en Brasil, el protagonista es Wagner Moura, mientras que Elle Fanning, Stellan Skarsgard y Renate Reinsve son las estrellas de Sentimental Value, de Joachim Trier, dos filmes de la competición oficial.

Fuera de competición hay varios títulos atractivos a nivel de estrellas. Por un lado Mission: Impossible — The Final Reckoning, la que se anuncia como última entrega de la saga de espías protagonizada por Tom Cruise, que está acompañado por Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Angela Bassett, Simon Pegg, Ving Rhames o Esai Morales.

Jodie Foster, Virginie Effira y Daniel Auteuil están en la cinta francesa Vie Privée, de Rebecca Zlotowski; Cécile de France y Vincent Perez en La venue de l’avenir, de Cedric Klapisch, e Isabelle Huppert es la protagonista de La femme la plus riche du monde, de Thierry Klifa.

Y mezclando cine y música aparece el nombre de Bono, el líder de U2, en el documental Stories of surrender, una exploración del espectáculo homónimo del cantante, dirigido por Andrew Dominik.

La puertorriqueña Adria Arjona -conocida por la serie Andor- comparte protagonismo con Dakota Johnson en Splirsville de Michael Angelo Corvino en una historia de un divorcio, mientras que Diane Kruger repite con Fatih Akin en Amrun.

En la sección Una cierta mirada se podrá ver L’inconnue de la Grande Arche, de Stephane Demoustier, con Claes Bange, Sidse Babett Knudsen y Xavier Dolan; Pillion, de Harry Lighton, con Alexander Skarsgard; The Plague, de Charlie Polinger, con Joel Edgerton, y Testa o Croce?, de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, con el argentino Peter Lanzani junto a John C. Reilly.