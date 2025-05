¡Los hijos de Shakira debutan en la música! Milan y Sasha sorprenden con “The One”

Un regalo musical en el Día de las Madres

¿Flores? ¿Desayuno en la cama? Nah, Shakira recibió el regalo más original este Día de las Madres: ¡el debut musical de sus hijos! Durante la gala de la fundación Let It Beat, celebrada en Miami el 11 de mayo, Milan y Sasha subieron al escenario para presentar su primera canción titulada “The One”, desatando un mar de emociones entre los asistentes (y sí, también en mamá Shaki, que no cabía de orgullo).

Este evento benéfico no solo fue una celebración del arte y la música juvenil, sino también una gran plataforma para el estreno artístico de los pequeños. Sasha, con tan solo 10 añitos, se encargó de los vocales, mientras Milan, de 12, dominó la batería y el piano como todo un rockstar en formación.

Milán y Sasha, hijos de Shakira, lanzan "The One" Shakira comparte orgullosa las primeras canciones de sus hijos Milan y Sasha

Talento que se hereda y se trabaja

La canción “The One” no es cualquier tema improvisado. Fue creada dentro del proyecto educativo de la Let It Beat Academy, una organización que promueve la formación musical de niños y adolescentes con talento. Milan y Sasha no solo participaron como intérpretes, sino que también contribuyeron en el proceso creativo, desde la composición hasta la grabación.

La producción se realizó bajo la dirección de profesionales de la industria musical que han trabajado con artistas de talla mundial. Por si fuera poco, el videoclip —que ya circula por YouTube y redes sociales— tiene una estética fresca, urbana y vibrante, muy en línea con las nuevas generaciones.

Y por cierto, no es la primera vez que Milan y Sasha muestran dotes musicales: en 2022, Shakira reveló en una entrevista que sus hijos tenían clases de música y les encantaba experimentar con distintos instrumentos. Parece que la estrella colombiana ha estado formando una banda casera desde hace años.

Shakira, la fan #1 de sus hijos

Desde que se mudó a Miami tras su separación del futbolista, Gerard Piqué, Shakira ha priorizado su rol como mamá. La artista ha compartido en varias ocasiones lo importantes que son sus hijos para ella, y este debut fue la prueba de que está dispuesta a impulsarlos con todo el amor (y sí, con algo de influencia pop internacional también).

En su cuenta de Instagram, Shakira escribió: “No hay nada que me haga sentir más orgullosa que verlos expresarse a través del arte”. La publicación, que incluye fragmentos del show, superó el millón de likes en menos de 24 horas y se llenó de comentarios como: “Ya tenemos a los nuevos Jonas Brothers latinos.”

Incluso Piqué, aunque alejado del foco mediático en este capítulo, envió un mensaje de felicitación en privado, según fuentes cercanas al exfutbolista.

¿Nueva dinastía musical en camino?

Con este primer sencillo, Milan y Sasha dejan claro que el apellido no solo es sinónimo de talento futbolístico o popero, sino también de nuevas voces y ritmos frescos.

“The One” podría ser solo el inicio de una carrera artística que, si deciden continuar, promete dar mucho de qué hablar. Por ahora, el mundo ya está prestando atención y los fans de Shakira están listos para seguir la evolución de estos mini artistas que ya brillan con luz propia.