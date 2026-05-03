Kevis y Maykyy en el Foro Puebla: el hip hop emergente desata una noche histórica en CDMX

Kevis y Maykyy (Rodrigo Hernández)

La noche del 30 de abril no fue una fecha cualquiera en las inmediaciones del Foro Puebla. Desde temprano, el ambiente anticipaba algo distinto: una mezcla de generaciones, estilos y expectativas que terminarían por converger en un mismo punto. No era solo un concierto, sino la confirmación de un fenómeno que ya venía creciendo desde lo digital hacia lo presencial.

Kevis y Maykyy, conocidos entre sus seguidores como “los chicos del norte”, llegaron con la misión de demostrar que su propuesta ya no es promesa, sino presente. Y lo lograron. Desde los primeros minutos, el recinto se convirtió en un espacio donde la música dejó de ser fondo para transformarse en una experiencia colectiva.

Entre el público, la escena era reveladora: una señora que terminó siendo ovacionada por toda la multitud y un niño en brazos de su padre que se robó la atención en distintos momentos. Esa diversidad no fue anecdótica, sino síntoma de algo más amplio: una comunidad que rebasa etiquetas generacionales.

Kevis y Maykyy (Rodrigo Hernández)

Un arranque imparable: beats, euforia y conexión total

El inicio del show fue directo, sin rodeos. Los primeros beats bastaron para detonar la respuesta del público, que coreó los nombres del dúo antes incluso de que tomaran el escenario. A partir de ese momento, la intensidad no volvió a bajar.

El concierto se construyó como un recorrido por su discografía, donde cada tema encontraba eco inmediato en la audiencia. Hubo momentos en los que sus canciones más representativas se repitieron, pero lejos de sentirse redundante, esto reforzó la conexión emocional con el público. Cada repetición era una celebración colectiva, una reafirmación del vínculo entre artistas y fans.

La energía fue constante. No hubo pausas largas ni momentos de desconexión. El Foro Puebla se mantuvo en movimiento, como si el ritmo no permitiera otra opción que seguir adelante, saltando, coreando y respondiendo a cada estímulo que venía desde el escenario.

Kevis y Maykyy (Rodrigo Hernández)

Invitados, humor y una identidad en construcción

Uno de los elementos que enriquecieron la noche fue la aparición de invitados. Entre ellos destacó Doony Graff, quien se unió al dúo para interpretar uno de los temas más celebrados del repertorio. La reacción fue inmediata: el público tomó el control del momento, convirtiendo la canción en un coro masivo que resonó en todo el recinto.

Entre la audiencia, las comparaciones comenzaron a surgir. Algunos asistentes, casi como en voz alta, intentaban dimensionar lo que estaban presenciando. La referencia a escenas históricas del hip hop internacional no era gratuita: la sensación general era la de estar frente a un proyecto en pleno ascenso, con potencial para ocupar espacios mucho más grandes en el futuro cercano.

Kevis y Maykyy (Rodrigo Hernández)

El clímax: cercanía, caos y una despedida explosiva

Si algo parecía difícil de superar era la intensidad constante del concierto, pero el cierre logró elevar aún más la experiencia. En un giro que rompió con la estructura tradicional del escenario, uno de los integrantes descendió hacia el público, generando un espacio abierto en medio del recinto.

Lo que siguió fue una escena caótica en el mejor sentido: un slam que se formó espontáneamente, con cuerpos en movimiento, agua, bebidas y objetos volando por el aire, mientras la música seguía marcando el pulso de la noche. La distancia entre artista y audiencia desapareció por completo.

Este momento sintetizó todo lo que había ocurrido previamente. No se trataba solo de interpretar canciones, sino de habitar un mismo espacio emocional, donde la energía se construía de manera colectiva. El concierto dejó de ser un espectáculo para convertirse en una experiencia compartida.

La despedida no fue solemne ni estructurada. Fue abrupta, intensa, coherente con todo lo anterior. Un final que no buscó cerrar, sino dejar abierta la sensación de que algo importante acababa de suceder.

El concierto de Kevis y Maykyy en el Foro Puebla no solo confirmó su crecimiento dentro de la escena urbana, sino que evidenció su capacidad para generar comunidad, provocar emociones y sostener una identidad propia.

Más que una presentación, fue una declaración de intenciones. Una noche donde el hip hop se sintió vivo, cercano y en constante transformación. Y para quienes estuvieron ahí, quedó una certeza difícil de ignorar: esto no fue un punto de llegada, sino el inicio de algo mucho más grande.