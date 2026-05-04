¿Qué le pasó a Arturo Arredondo? Esto se sabe de la salud del exintegrante de PXNDX que fue al hospital por recomendación de Chat GPT

Arturo Arredondo El exguitarrista de PXNDX y actual vocalista de Desierto Drive, fue hospitalizado para cirugía de emergencia en Chile; se trasladó a urgencias tras pedir apoyo a Chat GPT.

Arturo Arredondo, reconocido ex integrante de la banda regiomontana PXNDX y actual vocalista de Desierto Drive, reportó a través de sus redes sociales que presentó complicaciones de salud al arribar a Chile, lo que desencadenó una cirugía de emergencia en el hospital.

Este lunes 4 de mayo, el guitarrista compartió en su cuenta oficial de Instagram que habría solicitado el apoyo de Chat GPT para determinar la naturaleza de su malestar, herramienta de Inteligencia Artificial que le aconsejó dirigirse a urgencias para atención médica inmediata.

¿Qué le pasó a Arturo Arredondo, exguitarrista de PXNDX?

Ricardo Treviño, compañero y también exintegrante de la banda regiomontana, confirmó la emergencia de salud de Arredondo el 2 de mayo de 2026, señalando que se trató de apendicitis que evolucionó a peritonitis, complicación que tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital de Chile.

Tras el incidente, la productora del evento en el país emitió un comunicaqdo en el cual lamentó el estado de salud del guitarrista y confirmó que, debido a la cirugía de emergencia, el show de esa noche sería cancelado.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Desierto Drive —que nace como el proyecto sucesor de PXNDX tras su hiatus indefinido— notificó a sus seguidores y seguidoras que reprogramarán las actividades promocionales para Chile, Paraguay y Ecuador.

Arturo Arredondo: estado de salud actual

El guitarrista explicó en su cuenta oficial que el problema de salud inició como apendicitis y evolucionó hasta convertirse en una peritonitis, teniendo por diagnóstico final un apéndice perforado que fue tratado en la operación de emergencia.

Arredondo compartió con sus seguidores y seguidoras en Instagram que la atención médica inmediata recibida fue gracias a la tecnología, ya que durante los primeros malestares recurrió a Chat GPT para informar sobre sus síntomas y determinar el origen del dolor.

"Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia”, compartió el guitarrista en el video de su cuenta oficial.

Actualmente, el artista se encuentra estable de salud y está a la espera de que sea dado de alta para poder obtener la autorización de un traslado aéreo.