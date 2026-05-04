Donde el calor no importa: Amelie Lens y la liturgia del techno en Maravilla Studios

Amelie Lens regresó a la CDMX con un set inolvidable ( David Cortés)

El 1 de mayo cayó pesado. Uno de esos días donde el asfalto respira fuego y la ciudad parece empujar hacia la fuga: carretera, playa, cualquier cosa menos quedarse. Pero algo distinto ocurrió. Mientras el calor apretaba y el tráfico se enredaba sobre sí mismo, una multitud eligió resistir. No huir. No descansar. Bailar.

Maravilla Studios fue el punto de convergencia. Bajo el concepto de Amental, y con la sinergia de ACTO, Dorado Music, Lostnights, Ache y El Cubo, la noche no se planteó como un evento más, sino como un episodio dentro de una narrativa que lleva tiempo gestándose: la construcción de comunidad a través del techno, la recuperación de espacios, la creación de rituales contemporáneos en una ciudad que lo necesita.

Suss y Kassie marcaron el inicio del descenso. Sus sets no buscaron protagonismo, sino preparar el terreno: texturas densas, progresiones contenidas, un pulso que poco a poco fue alineando cuerpos y respiraciones. La pista entendió el mensaje.

Después, el golpe. Amelie Lens no necesita introducciones grandilocuentes. Su historia se ha escrito en cabinas de todo el mundo, desde clubes europeos hasta los festivales más imponentes, construyendo una identidad que oscila entre la precisión quirúrgica y la catarsis colectiva. Desde Bélgica, ha moldeado una estética sonora que encuentra en la repetición no un límite, sino una forma de trascendencia. Con plataformas como Lenske y EXHALE, su influencia no solo se escucha: se expande.

En Maravilla, su set fue directo, sin concesiones. El momento en que “Voices In My Head”, una colaboración con Argy y Anyma, irrumpió en el sistema, algo se rompió para siempre en la pista. No fue solo el reconocimiento inmediato, sino la forma en que el track se incrustó en el cuerpo colectivo: un pulso compartido, casi tribal. De ahí en adelante, el viaje fue una línea continua de tensión, liberación y regreso. Sin pausas. Sin distracciones.

Afuera, la ciudad seguía siendo hostil: calor, lluvia intermitente, distancias largas. Adentro, nada de eso existía.

Pasadas las 4 de la mañana, la pista seguía viva. No por inercia, sino por convicción. Porque lo que se estaba viviendo ahí no respondía a la lógica de consumo rápido, sino a algo más profundo: pertenencia.

Este capítulo de Amental confirma algo que ya se venía sintiendo: la escena electrónica en la Ciudad de México está mutando. No solo crece en números, sino en intención. Las alianzas entre promotores están dejando de ser estratégicas para volverse orgánicas, casi necesarias. Y en ese proceso, espacios como Maravilla Studios emergen como territorios donde la música no solo se escucha, se habita.

Hay noches que no buscan gustarte. Buscan encontrarte. Y esta fue una de ellas.