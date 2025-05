My Chemical Romance: Fechas y conciertos para “Long Live The Black Parade” Tour en México

My Chemical Romance en México Con este cartel se anunció el regreso de MCR para 2026 a nuestro país.

Este lunes 19 de mayo se hizo oficial que My Chemichal Romance estará de regreso próximamente en nuestro país, anunciando un concierto en la Ciudad de México. Uno de los máximos exponentes del rock-punk y autor de himnos de la comunidad Emo regresa después de casi 4 años de ausencia.

Conciertos de My Chemichal Romance en México 2026

La banda estadounidense dio a conocer el día de hoy las fechas y sedes de su próximo tour “Long Live The Black Parade” haciendo referencia a su álbum de 2006 y uno de los más reocordadados “The Black Parade”. Este tour incluye, hasta el momento, un concierto en la Ciudad de México para el próximo viernes 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

¡My Chemical Romance traerá The Black Parade North American Tour a México! 🖤💥 #GranVentaHSBC: 22 y 23 de mayo.

Venta general a partir del 24 de mayo. pic.twitter.com/AcM9uyRL9W — Ocesa Rock (@ocesa_rock) May 19, 2025

¿Cuándo y dónde comprar boletos para My Chemical Romance en México?

Preventa HSBC : jueves 22 y viernes 23 de mayo

: jueves 22 y viernes 23 de mayo Venta general: sábado 24 de mayo

Estas entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial de Ticketmaster.

La última vez que la banda estuvo en nuestro país fue el 18 de noviembre de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, dentro del line‑up del Corona Capital de ese año.

Durante este concierto, la banda encabezó el escenario principal y ofreció un set de aproximadamente 90 minutos, comenzando a las 11:30 PM con “The Foundations of Decay” y concluyendo su espectáculo alrededor de la 1:00 AM.

Corona Capital 2022 Fanático de la banda My Chemical Romance durante el primer día del festival musical Corona Capital 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Edgar Negrete Lira)

Desde sus inicios, My Chemical Romance ha sido una de las bandas emblemáticas y referentes del rock-punk y de la escena Emo. Canciones como Helena, I’m not Okay, Teenagers, Cancer, Na Na Na y Welcome to the black parade se han mantenido como himnos en esta escena y ahora las y los fans podrán disfrutarlos por una noche en la capital de nuestro país.

Ahora, esta semana podrás adquirir tus boletos con más de medio año de anticipación y prepararte para lo que promete ser un regreso espectacular y emotivo con lo mejor de la banda.