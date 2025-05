Guillermo del Toro revela en Cannes un Frankenstein sin horror

Guillermo del Toro en Cannes En compañía de Alexandre Desplat, el mexicano explica que su versión no busca aterrorizar sino explorar la complejidad emocional de padres e hijos. (EFE)

Guillermo del Toro ha dejado claro que su versión de Frankenstein, próxima a estrenarse en Netflix este otoño, no será una película de terror convencional. Durante una conversación en el Festival de Cine de Cannes con el compositor Alexandre Desplat, el cineasta mexicano afirmó que su nueva adaptación de la novela gótica de Mary Shelley es, ante todo, una historia profundamente personal y emocional.

“Alguien me preguntó el otro día si tenía escenas realmente aterradoras”, comentó Del Toro en el escenario. “Y por primera vez me puse a pensarlo. Es una historia emocional para mí. Es tan personal como cualquier otra. Estoy haciendo una pregunta sobre ser padre, ser hijo… No estoy haciendo una película de terror. Nunca he intentado hacer eso”.

Del Toro y Desplat, quienes ya han colaborado en La forma del agua y Pinocho, subrayaron durante el evento la importancia de la música en el cine como vehículo de emociones. Ambos coincidieron en que Frankenstein seguirá esa línea lírica y sensible.

“El cine de Guillermo es muy lírico, y mi música también lo es”, dijo Desplat. “Así que creo que la música de Frankenstein será muy lírica y emocional… No estoy tratando de escribir música de terror”.

Una criatura que no busca asustar

Aún en proceso de finalizar la banda sonora, Del Toro reveló que el centro del proyecto es la búsqueda de la emoción. “Estamos encontrando la emoción”, dijo. “Y lo que puedo decir es que, para mí, es una película increíblemente emotiva”.

Fiel a su estilo, Del Toro parece interesado en subvertir la idea clásica del monstruo. En su filmografía, figuras como el demonio de Hellboy, el vampiro de Cronos o el anfibio de La forma del agua han sido retratadas más como seres incomprendidos que como amenazas. Desplat lo reconoció al mencionar que “la criatura en La forma del agua es aterradora durante los primeros 15 minutos, y luego se convierte en un personaje profundamente conmovedor”.

Del Toro compartió una anécdota que marcó su mirada hacia los “monstruos” en el cine: “La primera vez que pensé en vengar a la criatura fue cuando Marilyn Monroe sale del cine en The Seven Year Itch y dice que el monstruo solo necesitaba a alguien que lo quisiera. Me enamoré de Marilyn, y me enamoré de la criatura en esa escena, siendo muy joven”.

Un elenco potente

La película, que se estrenará por Netflix en otoño de 2025, cuenta con un elenco de alto perfil encabezado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. Aunque los detalles argumentales se mantienen en reserva, todo apunta a una reinvención profundamente humana del clásico literario.

Además de su trabajo con Del Toro, Alexandre Desplat también compite este año en Cannes como compositor de The Phoenician Scheme, de Wes Anderson, y Eagles of the Republic, del director sueco-egipcio Tarik Saleh.

Con esta nueva apuesta, Guillermo del Toro continúa perfilando una filmografía donde lo monstruoso revela, más que miedo, la posibilidad de ternura y redención.