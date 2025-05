Mariana Mallol: “La música es el lenguaje del amor”

La artista Mariana Mallol se presentará en el Teatro Esperanza Iris Foto: Cortesía

Un andar musical influenciado por una familia llena de tintes artísticos:

Mariana nos comparte como fue que se involucró en el andar musical pues, proveniente de una movida cultural y artística desde el seno de su hogar con su madre quien es muy musical, tocando el piano y la guitarra además de cantar, y contando también con uno de sus tíos quien es actor, para Mariana Mallol estas influencias fueron factores que sin duda la llevaron a descubrir a una edad temprana que la música formaría parte esencial en su vida.

“Mi abuelo me decía que tenía un don en la voz y que era algo que tenía que compartir”

La incorporación de Mariana, en el Coro Nacional de Niños, le dio la pauta para adentrarse a la música y afianzando su vocación y la sensación de que la música era el lenguaje idóneo para comunicarse, dando pie a su ingreso al grupo “Caracachumba” donde entendió que el puente de su infancia musicalizada la conectaba con las familias e infancias.

“Yo no sabía en realidad que me iba a dedicar a la música para las infancias, pero creo que ahí lo entendí y me gustó y bueno, también nos incorporamos con Florencia en el año 97 al movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña, y conocer la gran cantidad de colegas que hacían y siguen haciendo cosas bellísimas para las infancias, pues también me hizo sentir que podía pertenecer a esta comunidad”.

La artista Mariana Mallol ha dedicado su trayectoria a la música infantil Foto Cortesía (DAVO)

Mariana disfruta ampliamente el poder convivir con las infancias y las familias, pues a través de su música ha logrado un puente de comunicación que le permite no solo trabajar en lo que ama que es la música, sino conectar con historias de vida de quienes la escuchan, así como tomar inspiración de las mismas para sus propias creaciones musicales llevándolas a la musicalización.

Teniendo como compromiso primordial al momento de componer, hacer creaciones que logren llenar a las y los niños, así como a familias completas con canciones que se sientan familiares y puedan dejar una enseñanza en ellos.

“La composición llega como desde muchos lugares, a veces hay algún evento que me conmueve particularmente aparece una primera frase con una melodía, generalmente aparecen juntos, sea la melodía y letra y después se trabaja, después aparece ahí la puesta en marcha del oficio que uno va construyendo a lo largo de los años”.

Aprendiendo a crecer sin dejar el alma de jugar:

Para Mariana la música se ha vuelto también una forma de vida, aparte de su lenguaje de amor y de comunicación, pues nos comparte como es que, a través de sus presentaciones, su trabajo musical y sus enseñanzas en salones de clases, ha aprendido a sobrellevar las dificultades del día a día.

“Trato de componer de manera honesta y de jugar porque es el lenguaje que esta conecta do a las infancias, se trata de no perderlo, la vida puede ir endureciendo o acartonado, pero la música para las infancias también ayuda a pertenecer y a seguir entendiendo la vida, de mantenerse lúdica, con todas las dificultades que puede llegar a tener la vida se trata de enfrentarla creativamente”.

Mariana Mallol en concierto en CDMX Foto: Cortesía

Un show imperdible que dará lugar al disfrute y gozo de la mano de la música y el arte en su mayor expresión:

Para Mariana el estar en la industria musical es más que estar en grandes o pequeños escenarios, es disfrutar, jugar, baila, divertirse y aprender, disfrutando a lo máximo cada presentación y haciendo partícipes a los asistentes.

“La verdad lo disfruto muchísimo cada show, para mí es como a jugar con mis amigos, entonces creo que eso es parte de la clave también de llegar, de llegar al público, tu disponibilidad, tu alegría de hacer lo que haces y tu compromiso”.

Sobre su próxima presentación este domingo 1 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mariana nos llevará por un recorrido especial de su última producción musical “CASA”, en donde podrás disfrutar de sus canciones como: “Mi sombra”, “A la mesa”, “Pajarito lindo”, entre muchas otras canciones acompañadas de un espectáculo imperdible.

“Tendremos seis músicos en vivo, una bailarina, títeres, teatro de sombras, cambios de vestuario, hay un montón de cosas que pasan en este show”.

“Me gusta mucho cuando hay invitación al público a jugar, entonces por ejemplo en tapa tapita que hay este eco rítmico de percusión corporal ver a las familias jugando es una de las cosas que más me gusta y después bueno hay momentos que ya más desde lo musical yo disfruto como cantante, que me gusta mucho jugar y cantar”.

Así que ya lo sabes, si tienes quieres pasar un buen rato en familia no te pierdas su próxima presentación este domingo en punto de las 17:00 hrs., en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, así como te invitamos a que la sigas en las redes sociales como Mariana Mallol música en Instagram.