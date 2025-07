Michael C. Hall regresa como Dexter en la nueva secuela de la serie

Michael C. Hall como Dexter en la nueva serie secuela Original Sin Especial

Después de más de una década de idas, vueltas y un final que dividió a la audiencia como cuchillo en mantequilla, Michael C. Hall está listo para revivir a uno de los personajes más complejos y oscuros de la televisión: Dexter Morgan. Así es, el asesino en serie favorito de muchos (y más complejo que cualquier psicólogo pudiera explicar) regresa en una nueva serie secuela que promete volver a sumergirnos en su retorcido —pero fascinante— mundo.

La noticia fue confirmada esta semana por Showtime/Paramount+, que anunció oficialmente la producción de una nueva serie titulada “Dexter: Original Sin”, una secuela directa que continuará lo ocurrido tras los eventos de Dexter: New Blood (2021), ese intento de redención narrativa que dejó abierta la puerta —literal y simbólicamente— a una continuación.

Dexter mirando con cara de asombro Dexter mirando con cara de asombro (La Crónica de Hoy)

Aunque New Blood cerró una etapa y presentó a un nuevo posible protagonista, la gran sorpresa es que Michael C. Hall regresa en carne y hueso para volver a encarnar a Dexter, lo que significa que veremos al personaje desde una nueva perspectiva… o tal vez desde sus peores fantasmas. Showtime no ha revelado todos los detalles, pero los rumores apuntan a un enfoque que mezcla el presente con flashbacks, o incluso una suerte de “voz interna” al mejor estilo de Debra Morgan en temporadas anteriores.

Si bien la información oficial sigue siendo escasa (y bien cuidada), fuentes cercanas a la producción indican que esta secuela explorará las consecuencias del legado de Dexter, posiblemente enfocándose en Harrison, su hijo, y el conflicto interno entre la luz y la oscuridad heredada. ¿Será Michael C. Hall un mentor, una conciencia, un recuerdo… o algo más?

El creador original de la serie, Clyde Phillips, regresa como productor ejecutivo, lo que ha elevado las expectativas entre fans y críticos. Recordemos que Dexter marcó un antes y un después en la televisión, gracias a su combinación de crimen, moralidad ambigua y humor negro.

¿Cuándo será lanzada y en dónde verla?

La producción comenzará a finales de este año, y el estreno está previsto para 2026 en Paramount+. Además, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de expansión del universo Dexter, que incluiría precuelas y spin-offs. En pocas palabras: se viene Dexterverso.

Dexter fue una serie que supo conectar con una generación que aprendía a cuestionarse lo correcto, lo legal y lo humano. Y Michael C. Hall, con su mirada perdida y su voz en off punzante, logró lo impensable: hacernos empatizar con un asesino serial.

Su regreso no solo despierta curiosidad, sino también la esperanza de ver una historia más sólida, madura y emocionalmente impactante. Si algo demostró New Blood es que hay mucho por explorar en ese oscuro pasajero que todos llevamos dentro… o al menos, que Dexter lleva por todos nosotros.