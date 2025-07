La velada que rompió internet

La Velada del Año V La quinta edición de este evento se realizará este sábado 26 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Este sábado fuimos testigos de la quinta edición de uno de los eventos más emblemáticos del mundo del streaming: La Velada del Año. El espectáculo nació en 2021 —sí, en plena pandemia— cuando las plataformas digitales experimentaban un auge imparable ante la crisis global. Ese año, Ibai Llanos, un visionario creador de contenido, ideó lo que quizás en ese momento ni él mismo imaginaba: una revolución mediática.

En su primera edición, con una producción modesta, muy en sintonía con los estándares del mundo streamer, La Velada fue un éxito rotundo que rompió récords en Twitch con 1.5 millones de espectadores simultáneos, consagrando a Ibai como una figura global.

Ibai Llanos Creador de la Velada del Año

Un ring con alma de comunidad

La premisa era sencilla: creadores de contenido que acompañaban nuestros días de encierro subirían al ring a enfrentarse en combates de box amateur, cuya preparación también podíamos seguir en redes. Era un reality deportivo hecho por y para la comunidad. En su debut, participaron únicamente figuras españolas, pero el fenómeno fue tan explosivo que en las ediciones siguientes se sumaron creadores de toda Latinoamérica y distintas partes de Europa.

Cada año se suman más nombres, no solo streamers, sino también cantantes como Abraham Mateo y atletas de alto rendimiento. Con cada entrega, la producción, el hype y las cifras no han hecho más que crecer.

Contra todo pronóstico

Muchos medios tradicionales dudaron del evento en sus inicios, cuestionando su legitimidad por estar organizado por un “simple streamer”. Pero Ibai demostró lo contrario: consiguió patrocinadores, armó un equipo y con el respaldo de Twitch lanzó un evento que superó incluso a transmisiones deportivas de televisión. Lo mejor: era gratis, cercano y protagonizado por personajes que sentíamos como amigos.

El récord de los récords

Cada año rompía su propia marca. De 1.5 millones en 2021, pasó a duplicar sus vistas para el siguiente año, y para el 2024 su marca llegó a 3.85 millones... pero este año sucedió algo increíble. El 26 de julio de 2025,según algunas fuentes, La Velada del año V alcanzó hasta los 10.8 millones de espectadores simultáneos. Lo que hablaría de un crecimiento de más del 180% respecto al evento anterior, consolidando a La Velada como el evento en vivo más visto en la historia del streaming, según palabras del propio Ibai: “hoy no solo es un récord del mundo en Twitch, es el récord del mundo en cualquier plataforma digital”

Top de visualizaciones por Velada según Streams Charts

Controversias, drama y emociones

Como en todo espectáculo, las polémicas no faltaron. Desde combates disparejos hasta decisiones arbitrales debatidas. Uno de los momentos más comentados fue la victoria de Abby —una streamer conocida por sus posturas polémicas— la cual fue fuertemente abucheada al declararse vencedora ante Roro.

También levantó controversia el combate entre el español Virus y el argentino Tomás Maza, que terminó en una victoria por decisión unánime a favor del español, que fue duramente criticada en redes, reavivando el recuerdo de decisiones similares contra los mexicanos Samy Rivers y El Mariana.

Las entradas de los participantes también fueron un show por sí mismas: hubo referencias a Minecraft, Dragon Ball y hasta Gigantes de Acero. Y los shows musicales no se quedaron atrás con presentaciones que fueron desde Grupo Frontera, Los del Río (sí, los de la Macarena) y hasta Myke Towers.

Resultados

Con solo una Victoria para latinoamerica, por la bicampeona mexicana Alana, y tras resoluciones polemicas estos fueron los resultados del evento (ganadores en negritas):

Peereira (Esp) VS Rivaldios (Mx)

VS Rivaldios (Mx) Alana (Mx) VS Ari Geli (Esp)

VS Ari Geli (Esp) Perxitaa (Esp) VS Gaspi (Arg)

VS Gaspi (Arg) Abby (Esp) VS RoRo (Esp)

VS RoRo (Esp) byViruzz (Esp) VS Tomás Mazza (Arg)

VS Tomás Mazza (Arg) Andoni (Esp) VS Carlos Belcast (Mx)

VS Carlos Belcast (Mx) TheGrefg (Esp) VS Westcol (Col)

Alana Flores Ganadora de la Velada del Año V

Post-evento

La emoción no terminó con las siete horas de evento. En redes, el apoyo a los párticipantes que no lograron consolidarse vencedores en batalla fue brutal, en especial para el argentino Gaspy que inspiró a millones con su transformación no solo física sino también personal. Su shortfilm en YouTube, donde habla de su proceso en los últimos meses, ya supera los 9 millones de visualizaciones y el apoyo en redes como X y Tiktok se ha dejado ver en miles de videos y palabras de apoyo.

Otra gran ganadora del corazón del público fue Roro quien a pesar de enfrentarse a una rival con ventaja clara en peso y estatura, y de haber sufrido una fractura durante la preparación, dio uno de los mejores combates. Volvió a fracturarse la pierna en la pelea, pero nunca se rindió. Su entrada fue épica y su entrega total, algo que el público retribuyó.

El mexicano Belcast, cayó ante el español Andoni. Pero la gente aplaudió su valentía y el gran show que dio ante un rival que físicamente era superior en todo, el regiomontano se despidió diciendo: “No me gustan las cosas fáciles, porque soy mexicano”.

Este año la Velada se consolidó no solo como un show de entretenimiento sino como un reflejo de una nueva generación que quiere contar sus historias desde su propia trinchera digital, sabiendo que las fronteras que teníamos hace años para poder tener visibilidad ahora son cada vez más tenues.

Si te lo perdiste, la transmisión completa la puedes encontrar de manera gratuita en el canal de youtube de Ibai.