Concierto cancelado y caos en Bogotá: Esto fue lo que ocurrió realmente en el Movistar Arena en el show de Damas Gratis

Concierto de Damas Gratis termina en campal y deja a una persona fallecida

El caos antes de la cumbia: un Movistar Arena en shock

Lo que iba a ser una fiesta de cumbia villera, se convirtió en un taller de supervivencia: barras bravas irrumpieron en el Movistar Arena de Bogotá, y entre empujones, cuchillos y sillas voladoras, dejaron como saldo un muerto y varios heridos graves. El concierto, claro, fue cancelado antes de que se escuchara el primer acorde.

Hinchas desbocados: de fútbol al escenario

Se reporta que hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentaron dentro y fuera del recinto. Armados con armas blancas y objetos contundentes, la situación escaló de gritos a golpes en cuestión de segundos. Uno de los lamentables fallecidos fue identificado como Sergio Blanco, alias “Blanquito”, miembro de la barra de Santa Fe.

Un saldo de un muerto y cinco heridos dejó una batalla campal provocada por barras de futbol en el Movistar Arena de #Bogotá, durante un concierto de Damas Gratis. pic.twitter.com/cKtyMfaPyX — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 7, 2025

“Chau Bogotá, me rompiste el corazón”

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se despidió con un mensaje cargado de tristeza: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”. Mientras tanto, otros artistas del género, como Pibes Chorros, repudiaron la violencia y enviaron un poderoso mensaje: “La cumbia debe ser un espacio de vida, no de miedo.”

Procedimientos y promesas: ¿qué sigue?

La alcaldía de Bogotá anunció que abrirá una investigación a fondo; mientras, el Movistar Arena confirmó que su programación sigue firme, aunque se comprometió a reforzar la seguridad para evitar que una noche vuelva a convertirse en pesadilla.