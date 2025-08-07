Escenario

Una noche esperada para los amantes de la cumbia villera terminó en un caos inesperado tras una pelea entre hinchas

Concierto cancelado y caos en Bogotá: Esto fue lo que ocurrió realmente en el Movistar Arena en el show de Damas Gratis

Por Areli Méndez C.
Concierto de Damas Gratis termina en campal y deja a una persona fallecida

El caos antes de la cumbia: un Movistar Arena en shock

Lo que iba a ser una fiesta de cumbia villera, se convirtió en un taller de supervivencia: barras bravas irrumpieron en el Movistar Arena de Bogotá, y entre empujones, cuchillos y sillas voladoras, dejaron como saldo un muerto y varios heridos graves. El concierto, claro, fue cancelado antes de que se escuchara el primer acorde.

Hinchas desbocados: de fútbol al escenario

Se reporta que hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentaron dentro y fuera del recinto. Armados con armas blancas y objetos contundentes, la situación escaló de gritos a golpes en cuestión de segundos. Uno de los lamentables fallecidos fue identificado como Sergio Blanco, alias “Blanquito”, miembro de la barra de Santa Fe.

“Chau Bogotá, me rompiste el corazón”

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se despidió con un mensaje cargado de tristeza: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”. Mientras tanto, otros artistas del género, como Pibes Chorros, repudiaron la violencia y enviaron un poderoso mensaje: “La cumbia debe ser un espacio de vida, no de miedo.”

Pablo Lescano, líder del grupo Damas Gratis se despidió triste de Bogotá

Procedimientos y promesas: ¿qué sigue?

La alcaldía de Bogotá anunció que abrirá una investigación a fondo; mientras, el Movistar Arena confirmó que su programación sigue firme, aunque se comprometió a reforzar la seguridad para evitar que una noche vuelva a convertirse en pesadilla.

