Joshua León brilla con “Aléjate de mí”, “Recuérdame amar” y “Mi Rosa” rumbo a los Latin Grammy

Joshua León rumbo a los Latin Grammy Foto: Cortesía

El cantautor mexicano Joshua León, una de las voces más sinceras y conmovedoras de la nueva generación de la música en español, comparte con orgullo tres temas clave de su álbum Ciclos para la consideración de la comunidad artística, miembros de la industria musical y votantes del LATIN GRAMMYS, durante esta etapa de evaluación:

“Aléjate de mí” – Una poderosa interpretación que fusiona el pop con elementos dramáticos y cinematográficos, mostrando el conflicto emocional de una separación necesaria.

“Recuérdame Amar” – Con tintes melódicos intensos y una letra que invita a mirar hacia adentro, esta canción se ha convertido en uno de los favoritos del público por su honestidad y belleza.

“Mi Rosa” – Un tema nostálgico y lleno de poesía que retrata con sensibilidad el amor que resiste el paso del tiempo. Una balada contemporánea con arreglos orgánicos que abrazan el alma.

Estas canciones reflejan la esencia de Ciclos, un disco que narra las transformaciones internas, las despedidas necesarias, los reencuentros con uno mismo y el poder de reinventarse a través de la música.

Joshua León ha trabajado de manera independiente y con una visión artística clara, colaborando con un equipo de productores y músicos apasionados. Ciclos es una obra que conecta con el oyente desde la emoción, sin pretensiones, hablando directamente al corazón.

ACERCA DE JOSHUA LEÓN

El cantautor Joshua León ha construido su carrera a base de sensibilidad, autenticidad y un profundo compromiso con el arte de contar historias a través de la música. Su propuesta combina lo íntimo con lo universal, y Ciclos es testimonio de su evolución como artista y ser humano.